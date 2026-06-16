Programación cultural
Baena celebrará el 3 de julio la tercera edición de la Gala Pride Baena con Rosa López como principal actuación musical
La avenida Cervantes acogerá una jornada dedicada a la diversidad, la igualdad y la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+
El delegado de Festejos del Ayuntamiento de Baena, Domingo Castro, acompañado por Dani Roldán, colaborador de la organización y uno de los galardonados de esta edición, ha presentado la programación de la 3ª Gala Pride Baena, Baena Orgullosa, que se celebrará el próximo 3 de julio en la avenida Cervantes.
Durante la comparecencia, Castro ha anunciado que el evento arrancará a las 21.00 horas y volverá a convertir este espacio en el epicentro de la celebración del Orgullo en la localidad. El responsable municipal ha destacado que la gala se ha consolidado como una cita con el respeto, la diversidad y la igualdad, y ha subrayado que su objetivo va más allá del carácter festivo.
Un manifiesto y reconocimientos
La programación comenzará con la lectura del manifiesto institucional, en la que participarán representantes de los grupos políticos que integran el equipo de gobierno. Posteriormente, a partir de las 22.00 horas, darán comienzo las actuaciones musicales y los espectáculos previstos para una noche que combinará música, entretenimiento y reivindicación.
Uno de los momentos destacados de la gala será la entrega de reconocimientos a personas que han contribuido a la defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. En esta edición recibirán este reconocimiento el diseñador de moda David Pozo, el joven empresario y creador Dani Roldán y María Cosano, enfermera especialista en salud mental de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de Jaén.
La gala contará además con la participación de Nuria Picazo y Rodrigo Arenas como presentadores del evento. Ambos han sido destacados por la organización como referentes en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans.
Programación artística
En el apartado artístico, el delegado ha anunciado la presencia de reconocidas artistas drag como Margarita Califata, Lola Spain y Katrina, así como la actuación estelar de la cantante Rosa López, una de las principales novedades de esta edición. La programación musical se completará con la sesión del DJ Remeneo, encargado de cerrar la velada.
Por su parte, Dani Roldán ha agradecido el esfuerzo realizado para consolidar una iniciativa que, según ha afirmado, se ha convertido en una referencia dentro de la provincia de Córdoba. El colaborador y galardonado de esta edición ha destacado que el crecimiento experimentado por la Gala Pride Baena durante los últimos años ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por numerosas personas y colectivos.
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