Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos Córdoba CFCines de veranoFichajes CCFRetrasos obras ViñuelaDroga colegio AlmodóvarDisparos Puente GenilObras BrillanteNuevos másteres UCOFP CórdobaParcelacionesPaz Irán-EEUU¿Lluvia en Córdoba?Pintora del Papa
instagramlinkedin

Institución provincial

Vox llevará al pleno de la Diputación de Córdoba una moción parta pedir más medios para la Guardia Civil y su lucha contra el narcotráfico

Propone que la institución provincial reclame al Gobierno más agentes, mejores recursos materiales, protección jurídica y el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo

Rafael Saco, portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba.

Rafael Saco, portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El grupo de Vox en la Diputación de Córdoba llevará al próximo pleno provincial una moción para reclamar al Gobierno de España un refuerzo urgente de la Guardia Civil, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, los robos en el campo y la criminalidad organizada.

Para el portavoz de Vox en la institución provincial, Rafael Saco, es necesario dotar a los agentes de más medios humanos, materiales y operativos para que puedan desarrollar su trabajo “con las máximas garantías de seguridad”.

La moción llega después del fallecimiento de dos agentes de la Benemérita durante un operativo contra una narcolancha el pasado mes de mayo. Para Vox, este suceso evidencia que los miembros de la Guardia Civil necesitan recursos adecuados para hacer frente a redes delictivas que, según la formación, actúan con mayor violencia y con mejores equipamientos.

“Quienes se juegan la vida diariamente para proteger a los españoles no pueden enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas en condiciones de inferioridad”, ha afirmado Rafael Saco.

Más efectivos y mejores medios para la Guardia Civil

La propuesta que Vox elevará al Pleno de la Diputación de Córdoba insta al Gobierno central a reforzar las plantillas de la Guardia Civil, con especial atención a las unidades dedicadas a combatir el narcotráfico, los delitos en el ámbito rural y la criminalidad organizada.

Noticias relacionadas y más

Vox reclama igualmente que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo y que se garantice una equiparación salarial “real y efectiva” con otros cuerpos policiales que desempeñan funciones equivalentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  2. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  3. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  4. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  5. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  6. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  7. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  8. Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Vox llevará al pleno de la Diputación una moción parta pedir más medios para la Guardia Civil y su lucha contra el narcotráfico

Vox llevará al pleno de la Diputación una moción parta pedir más medios para la Guardia Civil y su lucha contra el narcotráfico

Benamejí denuncia ante la Fiscalía el peligro en la carretera N-331A tras la "caída de masiva de pinos" en los últimos meses

Benamejí denuncia ante la Fiscalía el peligro en la carretera N-331A tras la "caída de masiva de pinos" en los últimos meses

Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026: 48 equipos competirán en Añora del 3 al 5 de julio

Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026: 48 equipos competirán en Añora del 3 al 5 de julio

Junta y Diputación destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario

Junta y Diputación destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario

Desarticulado un grupo criminal en Puente Genil por robos con fuerza en varias provincias andaluzas

Desarticulado un grupo criminal en Puente Genil por robos con fuerza en varias provincias andaluzas

La histórica harinera San Lorenzo de La Rambla nombra nuevo equipo directivo para afrontar los retos del sector

La histórica harinera San Lorenzo de La Rambla nombra nuevo equipo directivo para afrontar los retos del sector

Quema controlada para prevenir incendios en la Ladera Sur de Baena: el Ayuntamiento avisa y pide cerrar ventanas y bajar persianas

Quema controlada para prevenir incendios en la Ladera Sur de Baena: el Ayuntamiento avisa y pide cerrar ventanas y bajar persianas

La senadora del PP Cristina Casanueva reclama los 1,8 millones prometidos para cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba

Tracking Pixel Contents