Vox llevará al pleno de la Diputación de Córdoba una moción parta pedir más medios para la Guardia Civil y su lucha contra el narcotráfico

El grupo de Vox en la Diputación de Córdoba llevará al próximo pleno provincial una moción para reclamar al Gobierno de España un refuerzo urgente de la Guardia Civil, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, los robos en el campo y la criminalidad organizada.

Para el portavoz de Vox en la institución provincial, Rafael Saco, es necesario dotar a los agentes de más medios humanos, materiales y operativos para que puedan desarrollar su trabajo “con las máximas garantías de seguridad”.

La moción llega después del fallecimiento de dos agentes de la Benemérita durante un operativo contra una narcolancha el pasado mes de mayo. Para Vox, este suceso evidencia que los miembros de la Guardia Civil necesitan recursos adecuados para hacer frente a redes delictivas que, según la formación, actúan con mayor violencia y con mejores equipamientos.

“Quienes se juegan la vida diariamente para proteger a los españoles no pueden enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas en condiciones de inferioridad”, ha afirmado Rafael Saco.

Más efectivos y mejores medios para la Guardia Civil

La propuesta que Vox elevará al Pleno de la Diputación de Córdoba insta al Gobierno central a reforzar las plantillas de la Guardia Civil, con especial atención a las unidades dedicadas a combatir el narcotráfico, los delitos en el ámbito rural y la criminalidad organizada.

Vox reclama igualmente que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo y que se garantice una equiparación salarial “real y efectiva” con otros cuerpos policiales que desempeñan funciones equivalentes.