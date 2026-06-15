Sucesos
Tres detenidos y un investigado por traficar con cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís junto a una escuela de Almodóvar del Río
Se han intervenido más de 1.500 gramos de droga, 9.200 euros en efectivo y diversos útiles empleados por un grupo que generó una importante alarma social entre los vecinos de la zona
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta tras desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda ubicada muy cerca de un centro educativo de Almodóvar del Río. De los tres arrestados, uno ha ingresado directamente en prisión por decisión de la autoridad judicial.
En los registros se han intervenido 160 gramos de cocaína, 110 gramos de metanfetamina, 1.100 gramos de marihuana, unos 225 gramos de hachís y 9.200 euros en efectivo. Además, también se han requisado "útiles empleados en la manipulación, dosificación y distribución de la droga", según informa este cuerpo en una nota de prensa.
Una intensa actividad cerca de una escuela
La investigación comenzó tras detectarse "una intensa actividad relacionada con el tráfico de drogas" en un área cercana a un centro educativo de Almodóvar del Río. El equipo Roca de la Guardia Civil estableció un dispositivo que permitió localizar el inmueble en el que, según sospechaban los agentes, se traficaba con la droga.
Había una "frecuente presencia de menores"
Durante las pesquisas, los guardias civiles constataron la "frecuente presencia de menores en las inmediaciones" del inmueble investigado y las transacciones de drogas en el entorno de la escuela. Esta circunstancia "incrementaba la gravedad de los hechos investigados y la alarma social generada entre los vecinos", asegura el instituto armado.
Tras obtener la autorización del juez, los agentes de la Guardia Civil accedieron y registraron la vivienda, que comprobaron que estaba siendo utilizada como centro de distribución de estupefacientes. Se intervinieron 160 gramos de cocaína, 110 gramos de metanfetamina, 1.100 gramos de marihuana, unos 225 gramos de hachís y 9.200 euros en efectivo, así como útiles para manipular el producto ilegal.
Tres detenidos y un investigado por un delito contra la salud pública
La operación se saldó con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. "Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado eliminar un punto de venta de drogas especialmente perjudicial por su proximidad a un centro educativo y su incidencia directa sobre menores de edad, reforzando la seguridad ciudadana, la salud pública y la protección de los jóvenes de la localidad", asegura la nota de prensa.
Las personas detenidas, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretando esta el ingreso directo en prisión de uno de los detenidos.
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