Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParcelacionesIncendio Cerro MurianoVacaciones¿Lluvia en Córdoba?Campaña CCFPintora del PapaFP en CórdobaAntigüedad cochesPaz Irán-EEUUNacionalizacionesJuan Gutiérrez CCFInfocaMiguel Ángel TorricoVirgen de Araceli
instagramlinkedin

Sucesos

Tres detenidos y un investigado por traficar con cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís junto a una escuela de Almodóvar del Río

Se han intervenido más de 1.500 gramos de droga, 9.200 euros en efectivo y diversos útiles empleados por un grupo que generó una importante alarma social entre los vecinos de la zona

Droga, dinero en efectivo y útiles intervenidos tras la operación desarrollada por la Guardia Civil en Almodóvar del Río.

Droga, dinero en efectivo y útiles intervenidos tras la operación desarrollada por la Guardia Civil en Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta tras desmantelar un punto de venta de drogas en una vivienda ubicada muy cerca de un centro educativo de Almodóvar del Río. De los tres arrestados, uno ha ingresado directamente en prisión por decisión de la autoridad judicial.

En los registros se han intervenido 160 gramos de cocaína, 110 gramos de metanfetamina, 1.100 gramos de marihuana, unos 225 gramos de hachís y 9.200 euros en efectivo. Además, también se han requisado "útiles empleados en la manipulación, dosificación y distribución de la droga", según informa este cuerpo en una nota de prensa.

Una intensa actividad cerca de una escuela

La investigación comenzó tras detectarse "una intensa actividad relacionada con el tráfico de drogas" en un área cercana a un centro educativo de Almodóvar del Río. El equipo Roca de la Guardia Civil estableció un dispositivo que permitió localizar el inmueble en el que, según sospechaban los agentes, se traficaba con la droga.

Había una "frecuente presencia de menores"

Durante las pesquisas, los guardias civiles constataron la "frecuente presencia de menores en las inmediaciones" del inmueble investigado y las transacciones de drogas en el entorno de la escuela. Esta circunstancia "incrementaba la gravedad de los hechos investigados y la alarma social generada entre los vecinos", asegura el instituto armado.

Entrada al inmueble de Almodóvar del Río donde se traficaba con droga por parte de efectivos de la Guardia Civil.

Entrada al inmueble de Almodóvar del Río donde se traficaba con droga por parte de efectivos de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Tras obtener la autorización del juez, los agentes de la Guardia Civil accedieron y registraron la vivienda, que comprobaron que estaba siendo utilizada como centro de distribución de estupefacientes. Se intervinieron 160 gramos de cocaína, 110 gramos de metanfetamina, 1.100 gramos de marihuana, unos 225 gramos de hachís y 9.200 euros en efectivo, así como útiles para manipular el producto ilegal.

Tres detenidos y un investigado por un delito contra la salud pública

La operación se saldó con la detención de tres personas y la investigación de una cuarta, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. "Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado eliminar un punto de venta de drogas especialmente perjudicial por su proximidad a un centro educativo y su incidencia directa sobre menores de edad, reforzando la seguridad ciudadana, la salud pública y la protección de los jóvenes de la localidad", asegura la nota de prensa.

Noticias relacionadas y más

Las personas detenidas, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretando esta el ingreso directo en prisión de uno de los detenidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  2. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  3. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  4. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  5. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  6. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  7. Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
  8. Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional

Tres detenidos por traficar con cocaína, metanfetamina, marihuana y hachís junto a una escuela de Almodóvar del Río

La Aemet pronostica un importante cambio en el tiempo para hoy: ¿últimas lluvias de primavera en Córdoba?

La Aemet pronostica un importante cambio en el tiempo para hoy: ¿últimas lluvias de primavera en Córdoba?

Una oportunidad para orientar el futuro: camino al mundo laboral desde La Carlota

Hinojosa del Duque se llena de teatro popular este verano con el regreso de 'La Vaquera de la Finojosa'

Hinojosa del Duque se llena de teatro popular este verano con el regreso de 'La Vaquera de la Finojosa'

El Teatro Victoria de Priego celebra el Pregón de Pregones de la quincuagésima romería en honor a la Virgen de la Cabeza

El Teatro Victoria de Priego celebra el Pregón de Pregones de la quincuagésima romería en honor a la Virgen de la Cabeza

La Virgen de Araceli de Lucena regresa a su santuario y cierra el ciclo del 175 aniversario

La Virgen de Araceli de Lucena regresa a su santuario y cierra el ciclo del 175 aniversario

Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado

Puente Genil homenajea a las víctimas de la represión en el Día de la Memoria Histórica y Democrática

Puente Genil homenajea a las víctimas de la represión en el Día de la Memoria Histórica y Democrática
Tracking Pixel Contents