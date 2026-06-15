La senadora del PP Cristina Casanueva reclama los 1,8 millones prometidos para cuarteles de la Guardia Civil en Córdoba

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado este lunes "el abandono que sufre la provincia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a las inversiones comprometidas para mejorar las infraestructuras de la Guardia Civil".

Casanueva ha querido reconocer públicamente “la labor esencial que realizan cada día los hombres y mujeres de la Guardia Civil a lo largo y ancho de nuestra provincia, con una enorme profesionalidad y vocación de servicio, a pesar de las carencias que vienen sufriendo en materia de personal, medios materiales e infraestructuras”.

La senadora popular ha recordado que en 2025 el Gobierno anunció una inversión de 1,8 millones de euros para actuaciones en los cuarteles de la Guardia Civil de Castro del Río, Córdoba, Espejo y Espiel. Sin embargo, señala el PP en una nota de prensa, tras solicitar información sobre el estado de estas actuaciones, las respuestas obtenidas evidencian, según ha señalado la senadora, “una nueva muestra del abandono al que el Ejecutivo somete a la provincia de Córdoba”.

En concreto, Casanueva ha explicado que las obras previstas en el cuartel de Castro del Río no se han ejecutado, pese a que las instalaciones permanecen cerradas desde 2023 por problemas estructurales y a que ha sido el Ayuntamiento quien ha tenido que ceder dependencias para garantizar el servicio.

Asimismo, ha señalado que las actuaciones realizadas en el cuartel de Espejo han sido financiadas por el propio Ayuntamiento; que las obras previstas en Córdoba capital no se han ejecutado, y que la inversión anunciada para Espiel sigue sin materializarse.

Comandancia de la Guardia Civil en la avenida Medina Azahara de Córdoba. / CÓRDOBA

“Lo más preocupante es que el propio Gobierno justifica esta falta de ejecución por limitaciones presupuestarias y por haber priorizado otras actuaciones. Es una prueba más de cómo la ausencia de Presupuestos Generales del Estado está perjudicando directamente a Córdoba y de cómo inversiones necesarias para nuestra provincia terminan destinándose a otros territorios”, ha afirmado.

La senadora pide explicaciones sobre la inversión prometida por el Gobierno

Por ello, la senadora ha exigido al Ejecutivo que explique “dónde están los 1,8 millones de euros comprometidos para los cuarteles de la Guardia Civil de nuestra provincia” y ha criticado que sean los ayuntamientos quienes estén asumiendo responsabilidades que corresponden al Gobierno de España.

“No es razonable que sean los consistorios los que tengan que garantizar instalaciones dignas para los guardias civiles cuando esa es una obligación del Gobierno. Mientras tanto, nuestros agentes continúan trabajando en cuarteles con problemas que siguen sin resolverse”, ha señalado.

Cristina Casanueva también ha alertado de la situación de falta de efectivos que afecta a la Guardia Civil en la provincia. Según datos de la AUGC, las vacantes de personal se encuentran en niveles históricamente elevados, superando las 200 plazas sin cubrir, mientras los índices delictivos continúan aumentando.

Ante esta situación, la senadora del Partido Popular ha exigido al Gobierno de España un compromiso firme con la seguridad de los cordobeses, mediante la ejecución inmediata de las obras pendientes en los cuarteles de la provincia y la puesta en marcha de un plan urgente para cubrir las vacantes existentes.

“No podemos permitir que cuarteles como los de Alcaracejos o Castro del Río permanezcan cerrados, ni que más de una treintena de instalaciones abran únicamente determinados días por falta de personal. La seguridad de los cordobeses no puede depender de los pactos políticos de Pedro Sánchez”, ha afirmado.

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Finalmente, Casanueva ha reiterado el compromiso del Partido Popular con la Guardia Civil y con los municipios de la provincia. “Vamos a seguir defendiendo que quienes velan por nuestra seguridad en los pueblos, en el campo y en las carreteras puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles, con los medios y las infraestructuras que merecen”, ha concluido.