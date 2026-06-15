Quema controlada para prevenir incendios en la Ladera Sur de Baena: el Ayuntamiento avisa y pide cerrar ventanas y bajar persianas

El delegado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Baena, David Bazuelo, ha informado este lunes sobre la realización de una quema controlada y programada en la Ladera Sur de la localidad, una actuación autorizada por la Junta de Andalucía y que se llevará a cabo durante la mañana del martes 16 de junio con el objetivo de reducir el riesgo de incendios de cara al verano. Desde el Ayuntamiento, se recomienda proteger las viviendas del humo durante el tiempo que dure la quema bajando persianas y cerrando ventanas.

Durante su comparecencia, Bazuelo ha explicado que esta intervención forma parte de las medidas preventivas impulsadas tras los numerosos incendios registrados en la zona durante la pasada campaña estival. La actuación se centrará principalmente en la eliminación de pastos finos y vegetación seca acumulada en áreas de difícil acceso, contribuyendo así a proteger tanto a la población como a las masas arbóreas existentes.

El responsable municipal ha recordado que la Junta de Andalucía viene desarrollando durante los últimos días distintas quemas controladas en diversos puntos de la provincia de Córdoba especialmente sensibles por antecedentes de incendios. En el caso de Baena, la actuación afectará a más de nueve hectáreas de terreno en la Ladera Sur, una zona caracterizada por su compleja orografía y fuertes pendientes, que dificultan las labores convencionales de desbroce.

Aviso a la ciudadanía para que adopten medidas de prevención

Asimismo, desde el Ayuntamiento se solicita a la ciudadanía que adopte medidas de precaución, manteniendo cerradas ventanas y persianas en las viviendas próximas a la zona de actuación y evitando permanecer en las inmediaciones durante el desarrollo de las quemas debido a la presencia de humo y olores.

David Bazuelo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población, subrayando que toda la operación estará permanentemente supervisada por profesionales especializados y que la actuación permitirá reducir significativamente el riesgo de incendios durante el verano.

"Sabemos de la preocupación que existe entre los vecinos después de los numerosos focos registrados el año pasado. Esta actuación busca precisamente eliminar combustible vegetal y aumentar la seguridad de toda la zona", ha señalado.

Una vez finalizada la quema controlada, el Ayuntamiento continuará evaluando las áreas que requieran actuaciones complementarias de desbroce o limpieza para garantizar las mejores condiciones de seguridad posibles durante los próximos meses.

Bomberos del Infoca durante la trabajan extinción de un incendio en Baena, en agosto pasado. / J.C.R.

Preparativos y autorizaciones

Para la preparación de esta intervención, el Ayuntamiento ha mantenido durante todo el año una estrecha coordinación con los técnicos del Infoca, desarrollando reuniones de trabajo, visitas de inspección y la tramitación de la documentación necesaria para obtener la correspondiente autorización.

Bazuelo ha destacado igualmente el importante trabajo previo realizado por la Delegación de Parques y Jardines y por el programa Emplea Verde, cuyos operarios han desarrollado durante los últimos meses labores de limpieza, desbroce y creación de cortafuegos en distintos sectores de la ladera.

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran los trabajos en el entorno de la muralla, la Casa de la Cultura, las traseras de la Zapatería, el bosque de los Algarrobos, el bosque de los Moreros, las zonas próximas a Arrabalejo y Alta molinos, así como el tramo comprendido entre El Tinte y San Pedro, donde se han habilitado cortafuegos destinados a proteger especialmente las áreas de plantación de pinos.

El delegado ha querido agradecer expresamente la implicación de todo el personal de la Delegación de Jardines, tanto trabajadores fijos como contratados temporales, así como de los participantes en el programa Emplea Verde, cuya labor ha permitido acelerar los trabajos de prevención realizados durante los últimos meses.

La quema contará con un amplio dispositivo de seguridad integrado por efectivos del Infoca, el Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba, Policía Local, Protección Civil, personal municipal y trabajadores del programa Emplea Verde. Además, según ha indicado Bazuelo, existe la posibilidad de que participe también un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como apoyo operativo.

Según la planificación inicial, los trabajos comenzarán a partir de las 8:30 horas y podrían prolongarse hasta las 11:00 o 12:00 del mediodía. La actuación se iniciará previsiblemente en la zona de El Tinte, avanzando progresivamente hacia las partes más elevadas de la ladera.

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Con motivo de estos trabajos, el tráfico permanecerá cortado de manera temporal en el vial que discurre desde Fuente Baena hasta San Pedro, por lo que se recomienda a los vecinos utilizar rutas alternativas durante la mañana.