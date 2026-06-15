El PSOE lleva al pleno de la Diputación de Córdoba medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible

El grupo socialista en la Diputación de Córdoba defenderá en el pleno ordinario de junio dos mociones centradas en facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible y en reforzar el apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

Según ha avanzado el portavoz socialista en la Corporación provincial, Pepe Álvarez, la primera iniciativa plantea impulsar en la provincia la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno de España, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables.

La moción reclama a la Junta de Andalucía que active de forma inmediata el desarrollo del plan en la comunidad y garantice la cofinanciación necesaria para que los ayuntamientos cordobeses puedan acogerse a las distintas líneas de ayudas y programas previstos.

Además, el PSOE propone que la Diputación de Córdoba ponga en marcha programas de apoyo técnico, económico y administrativo dirigidos a los municipios. La finalidad es facilitar el acceso a financiación, identificar suelo y patrimonio público destinado a vivienda protegida o asequible y ayudar en la ejecución de proyectos vinculados al plan estatal.

Vivienda asequible para jóvenes y pueblos en riesgo de despoblación

La iniciativa socialista incluye también la creación de una línea específica de rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Asimismo, plantea medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes menores de 35 años, con especial atención a las zonas rurales afectadas por la despoblación.

Pepe Álvarez ha señalado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias y también en un reto para el futuro de nuestros pueblos”.

En este sentido, el portavoz socialista ha defendido que “las administraciones tienen que trabajar de manera coordinada para aprovechar todos los recursos disponibles y garantizar que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos oportunidades”.

Apoyo técnico para ejecutar las ayudas por el tren de borrascas

La segunda moción que el Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación está relacionada con la asistencia técnica y jurídica a los municipios menores de 20.000 habitantes beneficiarios de las ayudas estatales aprobadas tras los daños ocasionados por las borrascas registradas este año.

La iniciativa recuerda que 37 municipios cordobeses recibirán alrededor de 50 millones de euros para actuaciones de reparación, reconstrucción y mejora de infraestructuras y servicios municipales. Ante la complejidad técnica y administrativa de estos proyectos, el PSOE propone que la Diputación ponga a disposición de los ayuntamientos personal técnico del Servicio de Arquitectura y Urbanismo para la redacción de proyectos y la tramitación necesaria.