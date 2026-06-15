Una oportunidad para orientar el futuro: camino al mundo laboral desde La Carlota

Sonia, José María, Dani, María Grethel, Gabriel, Juan Alberto, Irina y Victoria son ocho jóvenes que han puesto muchas esperanzas en Alma Andalucía, un programa de la Junta de Andalucía que combina formación, orientación, acompañamiento psicológico y una experiencia laboral supervisada en otro país de la Unión Europea, en este caso, Alemania.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 18 y 29 años. Una iniciativa a la que se incorpora nuestra comunidad autónoma y que ya ha dado resultados satisfactorios en otros territorios de Europa.

El proyecto, desarrollado por la entidad CIC Batá en la provincia, consta de tres fases. La primera, centrada en una formación intensiva que se está impartiendo en La Carlota; la segunda, un periodo de 70 días de prácticas profesionales en Alemania, y una tercera de seguimiento para facilitar la inserción laboral o retornar al sistema educativo.

Los ocho jóvenes están muy contentos con la marcha del programa. Han hecho una gran piña entre ellos y están mejorando en cuestiones como la búsqueda activa de empleo, competencias digitales, inteligencia artificial aplicada, desarrollo de habilidades personales, educación financiera o interculturalidad.

Satisfechos con la experiencia

Sonia Casero tiene 20 años, viene de Cataluña y lleva seis meses viviendo en Guadalcázar. Tiene el grado medio de Administración y llegó a Córdoba para buscar trabajo pero le interesó más el programa. «Es una oportunidad y una experiencia única. Valoro mucho la libertad que nos da el proyecto porque, aparte de la orientación y los aprendizajes, conoces a gente y vamos a descubrir otra cultura en Alemania. Para mí, que nunca he salido de España ni siquiera me he montado en un avión, es toda una ilusión. Pero lo realmente importante es que estamos aprendiendo el idioma, y junto al básico de inglés que tengo, se me pueden abrir puertas para trabajar de administrativa en hoteles o en otra cosa relacionada con el turismo».

José María Moreno es de Córdoba, tiene 28 años y llevaba 4 años trabajando en ventas en una empresa de automoción en Marbella. Decidió dejarlo y su idea era trasladarse a Barcelona para emprender una nueva etapa laboral. Sin embargo, se cruzó en su camino Alma y no se lo pensó.

«Ahora espero que esta formación me amplifique el abanico de mis posibilidades. También pongo en valor lo de aprender alemán, algo que yo he hecho con el inglés por mi cuenta allí en Marbella. Quién sabe que, si me gusta lo de Alemania, me vuelva para trabajar».

En Alemania van a seguir juntos, conviviendo en la misma casa e incluso dando las prácticas por parejas o en grupos de tres. CIC Batá continuará acompañándoles en esta fase, pues la tutora que imparte la formación en La Carlota, Mercedes Nieto, viajará con ellos y actuará de coordinadora con la empresa alemana que dirigirá las prácticas profesionales.

María Grethel Ochoa es otra de las jóvenes participantes. Mexicana de 19 años, lleva cuatro residiendo en Córdoba. Estudiaba el grado de Cine y Cultura en la UCO pero lo dejó porque no colmaba sus aspiraciones. Entonces surgió Alma. «Se adapta a mis deseos, conocer nuevos lugares y empezar a tener experiencias laborales. Asimismo, la formación me está dando confianza, autoestima y ayudando a encontrar otras vocaciones. Estoy notando el cambio».

Sobre su futuro, tiene bastante claro lo que quiere hacer más adelante. «Quiero estudiar Interpretación Musical, pero compaginándolo con un trabajo que me pueda facilitar un cierto nivel de independencia mientras sigo formándome en lo que me gusta».

Noticias relacionadas

Con el deseo también de vivir nuevas experiencias se encuentra Gabriel Alejandre. Tiene 20 años, nació en Castellón pero pronto su familia regresó a Córdoba. Vive en el departamento carloteño de La Paz y conoció el programa a través de un amigo. «Curiosamente él no entró y yo sí», señala. «Esta oportunidad me ha venido bastante bien porque estaba trabajando en un asador de pollos en unas condiciones horribles. Ahora quiero mejorar el inglés y aprender un poco de alemán. Mi idea cuando acabe es trabajar, no sé exactamente en qué sector, pero para eso estamos aquí».