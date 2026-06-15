Turismo rural
Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026: 48 equipos competirán en Añora del 3 al 5 de julio
El municipio acogerá un evento que busca combatir la despoblación a través de juegos y tradiciones populares y que cuenta con la colaboración de la Diputación
La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes la presentación de la decimoséptima edición de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches 2026, que se celebrarán del 3 al 5 de julio, en el municipio de Añora, en las que participarán 48 equipos, procedentes de toda España y del extranjero y con miembros que van desde los 16 hasta los 80 años. Una iniciativa que se consolida como motor económico, turístico y social de la comarca, contribuyendo así a combatir la despoblación mediante la puesta en valor de los juegos y tradiciones populares.
Las olimpiadas se desarrollarán en tres jornadas. En la noche del viernes 3 de julio, se procederá a la presentación de los equipos y la prendida de la llama como ceremonia inaugural, un acto que reúne año tras año a cerca de 3.000 personas en el Recinto Ferial de Añora. Además, esta primera noche se celebran las tres primeras pruebas y se disfrutará de música en directo.
Durante todo el sábado 4 de julio, se disputan 10 juegos en distintas ubicaciones emblemáticas del casco urbano; y ya el domingo, se llevarán a cabo las tres últimas pruebas que harán que los participantes se hagan con el título.
Con juegos tradicionales
En las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches se practican quince modalidades de juegos tradicionales, como salto a piola, el garrote, la cucaña, los mizos, los tiraores, lanzamiento de adoquín, carrera de sacos, los zancos, carrera de cintas, la soga, la carretilla, la sillita de la reina, el pingané, la comba y el porteo de cántaros, entre otros.
Se trata de unas olimpiadas en las que, a través de juegos populares y tradicionales, se fomentan valores fundamentales como la igualdad de género, el respeto intergeneracional y el espíritu de convivencia entre participantes.
Así lo ha explicado el delegado de Deportes y Protección Civil de la institución provincial, Antonio Martín, quien ha resaltado el apoyo institucional y ha expresado que esta iniciativa “ha contribuido a crear una sinergia tanto económica como deportiva y turística, generando una importante riqueza para todo el Valle de los Pedroches”.
Martín ha incidido en el compromiso de la Diputación de Córdoba y ha asegurado que “esta actividad tiene como objetivo recuperar y practicar los juegos tradicionales, para mantenerlos vivos y garantizar su transmisión a las futuras generaciones”.
Por su parte, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha señalado que “hablar de olimpiadas rurales no es hablar solo de una competición, es hablar de emoción, de esfuerzo, de convivencia, de igualdad, de generosidad, de diversión y de respeto”. Por ello,” estas olimpiadas nacieron con la ilusión de reunir a distintas generaciones en torno a una misma experiencia y con la convicción de que la cultura popular cuando se vive realmente de verdad, no envejece nunca”, ha recalcado el alcalde.
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