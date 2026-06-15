La obra del comedor del colegio Antonio Machado de Lucena se reanuda en julio con un contrato menor

La obra de adecuación del comedor escolar en el colegio Antonio Machado de Lucena continuará desde el mes de junio tras la resolución definitiva del contrato con la empresa adjudicataria Ventanas Almería 03. El Ayuntamiento articulará un contrato menor para la conclusión de la intervención y plazo más optimista vaticina el estreno de los espacios en el inicio del próximo curso escolar 2026-2027.

El Consistorio, esgrimiendo “graves incumplimientos” por parte de la empresa, tanto en la observación de los plazos temporales como en la proporción de materiales y en elementos vinculados a la seguridad laboral, impulsó la anulación de la concesión de esta actuación en febrero. En aquel momento, la certificación de los trabajos alcanzaba el 50%.

Dos meses después, en abril, la firma constructora, que previamente solicitó una prórroga de un mes, aceptada por el Ayuntamiento, interpuso un recurso elevado al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. El dictamen posterior ha alargado los plazos, resultando favorable a los intereses de la administración local.

El Ayuntamiento rehúsa explicar el porcentaje de obra pendiente

Con todo ello, el alcalde, Aurelio Fernández, y los concejales de Educación y Obras, Miriam Ortiz y Javier Pineda, han informado, durante una reunión celebrada este lunes, sobre estos últimos avances al equipo directivo y a los padres de alumnos. Hasta la redacción del expediente técnico, encomendado a los servicios técnicos municipales, desde el equipo de gobierno municipal rehúsan detallar el porcentaje de obra restante y qué actuaciones restan por ejecutar. De hecho, aún han de certificarse intervenciones acometidas por la anterior adjudicataria Ventanas Almería 03.

De modo preliminar, el Ayuntamiento sí confirma la concurrencia de la fórmula del contrato menor. Fuentes del gobierno local concretan que tres empresas locales serán invitadas en el inminente procedimiento.

Entrada del colegio Antonio Machado de Lucena. / Manuel González

Desde octubre del 2024, este servicio complementario se aloja en unas dependencias externas, arrendadas por el Ayuntamiento en la calle del Bronce, a escasos metros del centro. Diariamente, unos 90 alumnos acuden al comedor.

El proyecto a ejecutar en el interior del colegio consiste en la adaptación de tres aulas hasta transformarlas en unas instalaciones de 134 metros cuadrados, dotadas de cocina y almacén, aparte de la reforma de los baños y la renovación de las instalaciones eléctricas y ventanas.

Tras la primera licitación, el Ayuntamiento otorgó esta actuación por un importe de 159.000 euros, IVA aparte.