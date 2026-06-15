Comercio
La Junta otorga a Fuente Palmera el reconocimiento oficial como centro comercial abierto de Andalucía
El municipio se integra en la red andaluza de espacios comerciales urbanos más organizados y competitivos tras cumplir los requisitos de la nueva normativa autonómica
Fuente Palmera ha recibido oficialmente el reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía, una distinción otorgada por la Junta de Andalucía que incorpora al municipio a la red andaluza de espacios comerciales urbanos más organizados, dinámicos y competitivos.
El anuncio lo ha hecho este lunes la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, en la sede de la Asociación Empresarial de La Colonia de Fuente Palmera, junto al presidente de la entidad, Manuel Jesús Adame, y al alcalde, Francisco Javier Ruiz.
Gálvez ha felicitado al colectivo empresarial porque “este logro es fruto de años de trabajo, constancia, compromiso y visión de futuro”; así como al Ayuntamiento, “pues es importantísima la gestión conjunta y aquí se da esta característica sobradamente”.
Este reconocimiento adquiere además una relevancia especial al ser uno de los primeros concedidos al amparo de la nueva Orden de Centros Comerciales Abiertos aprobada por el Gobierno andaluz en 2025. La normativa responde a una demanda histórica del sector al simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y adaptar los requisitos a la realidad actual del comercio urbano.
La Asociación Empresarial ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa andaluza y cuenta actualmente con 53 establecimientos adheridos al CCA, superando ampliamente el mínimo requerido de 30 y alcanza una representatividad del 59% respecto al total de sus asociados.
En este sentido, Manuel Jesús Adame ha subrayado que el CCA de Fuente Palmera “abarca una gran superficie dentro del núcleo urbano, aglutinando no solo el área tradicional de la calle Portales, Plaza Real y su entorno, sino también otras zonas periféricas que han despuntado en los últimos años”.
Por su parte, Francisco Javier Ruiz espera que esta distinción “suponga un nuevo impulso para seguir ampliando nuestro sector comercial y el nivel de negocio y sirva para luchar contra las grandes superficies o el comercio online”.
- Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
- Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado
- Aguilar de la Frontera se suma a una lluvia de premios de la Lotería Nacional