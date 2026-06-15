La Junta impulsa en Villanueva de Córdoba tres proyectos de empleo y formación para 45 personas desempleadas

Villanueva de Córdoba ha acogido la visita de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, quien ha mantenido un encuentro con los participantes de los tres proyectos de empleo y formación que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado 1 de junio en el marco del programa que desarrolla la Junta de Andalucía.

Según informa la Junta, estas iniciativas, centradas en las especialidades de jardinería y albañilería, van a ofrecer durante un año formación y experiencia profesional a 45 personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, entre ellos jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género.

Durante su visita, la delegada ha destacado que “estos proyectos suponen una oportunidad real para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas a través de una fórmula que combina formación y trabajo efectivo, permitiéndoles adquirir experiencia profesional al mismo tiempo que obtienen una cualificación reconocida”.

La responsable territorial ha explicado que los sectores vinculados a estas acciones formativas están encontrando dificultades para incorporar personal cualificado, por lo que ha subrayado que “la formación especializada que van a recibir los participantes les permitirá responder a las necesidades actuales de las empresas y aumentar sus posibilidades de inserción laboral una vez finalizado el programa”.

Certificados profesionales en jardinería y albañilería

Los proyectos incluyen la obtención de certificados profesionales en jardinería y albañilería. Además, la iniciativa dirigida a mujeres víctimas de violencia de género incorpora formación complementaria en sensibilización sobre igualdad de oportunidades y prevención básica de riesgos laborales. Por su parte, el proyecto destinado a jóvenes menores de 30 años ha añadido contenidos relacionados con labores auxiliares de obra.

Gálvez también ha recordado el esfuerzo realizado por la Consejería para facilitar la puesta en marcha de estas actuaciones en los municipios. En este sentido, ha señalado que “la Junta ha adelantado el 100% de la financiación de los proyectos para evitar que los ayuntamientos tengan que comprometer recursos propios o anticipar fondos para su ejecución”.

La inversión concedida por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para el desarrollo de los tres proyectos ha superado el millón de euros. Asimismo, la delegada ha destacado que este consistorio ha sido una de las dos primeras entidades locales andaluzas, de un total de 16 previstas, en iniciar estas actuaciones formativas.

Además de alternar empleo y formación, los participantes colaborarán en proyectos de utilidad pública y de interés general diseñados por el propio Ayuntamiento, contribuyendo así a la mejora de espacios y servicios municipales y generando un retorno directo para la ciudadanía. En este caso, el trabajo efectivo que tiene que realizar el alumnado participante se llevará a cabo en la zona norte del municipio, enmarcada en la vía verde de "El Egido".

La delegada ha agradecido al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba su implicación en el desarrollo de estas iniciativas y ha reiterado la importancia de la colaboración institucional para la puesta en marcha de políticas activas de empleo. “Los ayuntamientos son aliados fundamentales para conocer las necesidades reales de cada territorio y para acercar oportunidades laborales a la ciudadanía”, ha afirmado.

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Por último, ha destacado que estas actuaciones “persiguen mejorar las oportunidades laborales de los vecinos y vecinas y contribuir al desarrollo económico y social de los municipios, especialmente en el ámbito rural”.