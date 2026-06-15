Izquierda Unida pedirá en la Diputación de Córdoba un calendario de bioclimatización para todos los centros educativos de la provincia

Izquierda Unida (IU) llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una iniciativa para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla de manera íntegra la Ley de Bioclimatización, publique un calendario detallado de actuaciones en los centros educativos de la provincia y garantice la financiación necesaria para adaptar las instalaciones escolares a las altas temperaturas.

Según ha informado la formación, la propuesta plantea que el Gobierno andaluz deje de actuar de forma puntual y aborde una intervención integral en los centros públicos que todavía no cuentan con sistemas adecuados para combatir el calor extremo. IU reclama además que se prioricen las actuaciones en aquellos colegios e institutos donde las condiciones térmicas supongan un mayor riesgo para la salud del alumnado y del personal educativo, así como el cumplimiento estricto de los protocolos frente a las altas temperaturas mientras las obras sigan pendientes.

Clases por encima de los 35 grados

La portavoz provincial de IU, Irene Ruiz, ha señalado que no es aceptable que en 2026 continúen registrándose clases por encima de los 35 grados mientras, a su juicio, la Junta sigue incumpliendo una norma aprobada hace ya seis años. La coalición sostiene que Córdoba es una de las provincias más afectadas por las olas de calor y que esta situación se repite curso tras curso en numerosos centros sin una respuesta suficiente por parte del Ejecutivo andaluz.

IU recuerda que la Ley de Bioclimatización fue aprobada en 2020 con el objetivo de adaptar progresivamente los centros educativos andaluces mediante soluciones sostenibles, energías renovables, mejoras de aislamiento, ventilación y espacios de sombra. Sin embargo, la formación considera que su grado de ejecución sigue siendo insuficiente. Según los datos que cita de la propia Junta, solo el 22% de los cerca de 500 centros educativos públicos de la provincia cuentan con actuaciones de adaptación bioclimática.

Protestas en distintos municipios de la provincia

La formación vincula esta situación a las protestas que se han registrado en distintos municipios de la provincia. Entre ellas menciona la concentración celebrada en Villa del Río junto a madres, padres y familiares del alumnado del CEIP Poeta Molleja para denunciar las altas temperaturas en el centro y los episodios de golpes de calor sufridos por estudiantes.

La iniciativa que defenderá IU en la Diputación incluye también la petición de un informe actualizado sobre el grado de ejecución de la ley en la provincia de Córdoba, con detalle de las actuaciones realizadas hasta la fecha, las inversiones ya ejecutadas y las que siguen pendientes. La coalición sostiene que garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en los centros no es una cuestión secundaria, sino una obligación de las administraciones públicas y un requisito básico para asegurar una educación pública digna y de calidad.