Desarticulado un grupo criminal en la localidad cordobesa de Puente Genil por robos con fuerza en varias provincias andaluzas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal de robos con fuerza en varios establecimientos, integrado por cuatro personas de Puente Genil (Córdoba), que se desplazaba a otras provincias andaluzas para actuar.

Los robos se llevaron a cabo en las localidades malagueñas de El Burgo, Arriate, Ardales y Benamargosa y en la jienense de Noguerones-Alcaudete, y los agentes investigan la posible comisión de otros hechos similares.

Sus objetivos principales eran las cajas registradoras y la recaudación de máquinas recreativas del interior de los locales, según se ha sabido tras la investigación, iniciada a raíz de dos robos cometidos en un breve periodo de tiempo en sendos bares de El Burgo y Arriate.

Entraban de madrugada en municipios con poca población

Los agentes comprobaron que habrían sido cometidos por un mismo grupo criminal que utilizaba la misma forma de actuar, a altas horas de la madrugada y en municipios con escasa población, según ha informado la Comandancia del instituto armado en Málaga.

La investigación determinó que estos individuos también serían los supuestos autores de los otros cinco robos cometidos en las referidas poblaciones.

La itinerancia interprovincial del grupo en sus desplazamientos nocturnos dificultó la investigación, aunque se lograron numerosas pruebas y se identificaron a los cuatro integrantes, que cuentan con numerosos antecedentes por la comisión de hechos similares.

Tras varios meses de investigación, en mayo se desarrolló la operación denominada Burtys, en la que se arrestó a todos los componentes de este grupo en la localidad donde residían y fueron puestos a disposición del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ronda (Málaga) como supuestos autores de la comisión de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal