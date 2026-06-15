El colegio de Infantil y Primaria Carmen de Burgos de Cabra logra la bandera verde por su apuesta por la sostenibilidad

El Colegio de Educación Infantil y Primaria, CEIP, Carmen de Burgos de Cabra ha sido distinguido con la bandera verde, un galardón internacional que reconoce su compromiso con la educación ambiental, la sostenibilidad y la transformación de sus espacios escolares en entornos más verdes, saludables y adaptados a los desafíos del cambio climático. El centro egabrense figura entre los cuatro colegios cordobeses reconocidos en la edición 2025/2026 del programa Ecoescuelas y entre los 16 centros andaluces que han recibido esta distinción.

Con motivo de este reconocimiento, el alcalde, Fernando Priego, visitó este lunes las instalaciones del colegio, donde fue recibido por el director del centro, Jesús Gómez, junto a miembros del equipo directivo, profesorado, alumnado y representantes de la comunidad educativa. En la visita también participaron responsables municipales de las áreas de Educación, Medio Ambiente y Obras, así como personal técnico vinculado a las actuaciones desarrolladas en el colegio.

Durante el acto, el director del CEIP Carmen de Burgos destacó que la obtención de la bandera verde supone “la rúbrica” a un trabajo desarrollado durante años por toda la comunidad educativa. Gómez agradeció la implicación de alumnado, familias, profesorado, AMPA, equipo directivo y Comité Medioambiental, además del respaldo del Ayuntamiento de Cabra, cuya colaboración calificó como “una pieza clave” para la consolidación del centro como Ecoescuela.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego (tercero por la derecha), junto a personal docente del CEIP Carmen de Burgos, con la bandera verde lograda por el colegio. / J. Moreno

El responsable del colegio recordó que el proyecto comenzó “como empiezan las cosas en agricultura, con una pequeña semilla”, a través del huerto escolar, y fue creciendo hasta convertir el patio principal en un espacio verde con arbolado. “Hoy tenemos aquí nuestro pequeño ecosistema, del que estamos muy orgullosos”, afirmó, subrayando que esta cubierta vegetal permite al alumnado disfrutar de zonas de sombra y bienestar durante los episodios de altas temperaturas.

Por su parte, Fernando Priego felicitó al centro por una distinción que consideró “un orgullo para la ciudad de Cabra” y puso en valor el trabajo realizado por toda la comunidad escolar. El alcalde aseguró que el CEIP Carmen de Burgos se ha convertido en “un referente, no solamente a nivel local y provincial, sino también andaluz y nacional, en políticas de conservación ambiental, integración del medio ambiente y educación en valores”.

El regidor señaló además que los avances alcanzados son el resultado de un proceso continuado de mejora ambiental y no de una actuación aislada. En este sentido, recordó iniciativas como la creación de los primeros huertos escolares, la plantación de arbolado en distintas zonas del centro, la mejora de los aseos para evitar pérdidas de agua o la semipeatonalización de las calles de acceso al colegio, una medida que ha contribuido a fomentar itinerarios escolares más seguros y sostenibles.

Una distinción que premia los proyectos de sostenibilidad a nivel europeo

La bandera verde es una distinción otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a aquellos centros Ecoescuela que superan satisfactoriamente la evaluación de sus proyectos de sostenibilidad, homologada a nivel europeo. El reconocimiento, concedido por un periodo de tres años, identifica a los centros educativos que destacan por su organización interna, su proyecto de educación ambiental y la mejora de la calidad y coherencia socioambiental de sus instalaciones.

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La entrega de los galardones tuvo lugar recientemente en Algeciras, en un acto presidido por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo. De los 16 centros andaluces distinguidos en esta edición, seis han obtenido la Bandera Verde por primera vez, entre ellos el CEIP Carmen de Burgos de Cabra.