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Alto Guadalquivir

Cañete de las Torres impulsa una red turística y agroalimentaria para retener la riqueza en los municipios cordobeses

El objetivo es que los alojamientos turísticos se conviertan en escaparates de los productos locales para generar economías sostenibles

Félix Romero, alcalde del municipio y diputado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, durante la segunda jornada de “Sabores y Estancias de Córdoba”.

Félix Romero, alcalde del municipio y diputado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, durante la segunda jornada de “Sabores y Estancias de Córdoba”. / CASAVI

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Rafael Castro

Rafael Castro

Cañete de las Torres ha blindado este lunes su apuesta por el desarrollo rural con la celebración de la segunda jornada de Sabores y Estancias de Córdoba. Este encuentro estratégico tiene como objetivo prioritario tejer alianzas sólidas entre los productores agroalimentarios, los alojamientos turísticos y las entidades de desarrollo local de la provincia.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Félix Romero, alcalde del municipio y diputado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba. Durante su intervención, Romero ha incidido en que la conexión directa entre el turismo y el sector primario es una vía "imprescindible" para generar nuevas oportunidades y fijar la riqueza en el territorio.

"Los alojamientos turísticos deben convertirse en los principales prescriptores y escaparates de nuestros municipios. Solo así conseguiremos que el valor añadido de lo que producimos se quede y repercuta directamente en las economías locales", ha subrayado el diputado.

Para lograrlo, Romero ha defendido con firmeza la creación de una red provincial de productos y servicios. Esta estructura no solo busca mejorar la competitividad del sector turístico cordobés, sino también blindar y poner en valor la identidad única de cada comarca.

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La cita, que se ha consolidado como un espacio clave para el intercambio de experiencias y el networking, ha sido organizada por la Asociación de Empresas de Turismo de Córdoba (Emcotur), en estrecha colaboración con el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Mancomunidad del Alto Guadalquivir.

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