Cabra impulsa la campaña ‘El árbol morado’ para prevenir la violencia de género e informar sobre los recursos de atención

El Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha la campaña El árbol morado, una iniciativa centrada en la perspectiva de género, la igualdad, la prevención y la información frente a la violencia contra las mujeres que se desarrollará en distintos espacios públicos de la localidad.

La actuación se enmarca dentro de la línea de trabajo dedicada a la violencia de género del Plan Local de Salud y ha sido presentada por la delegada municipal de Sanidad, Rosi Lama; la representante del Equipo de Atención a la Mujer del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Verónica León, y la delegada de Igualdad y Mujer, Pilar López.

La campaña surge del grupo de trabajo de la línea de género del Plan Local de Salud, integrado por profesionales de ámbitos relacionados con la salud, la atención social, la igualdad y la prevención. Durante la presentación, Lama agradeció “la maravillosa labor y el gran compromiso” de las personas que forman parte de este equipo, destacando que “la salud también se construye desde la igualdad y desde la prevención de la violencia”.

La responsable municipal de Sanidad señaló que el Ayuntamiento continúa desarrollando las distintas líneas contempladas en el Plan Local de Salud mediante campañas destinadas a informar, prevenir y ofrecer ayuda sobre cuestiones que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía.

Un trabajo de la Red de Acción Local en Salud

Por su parte, Verónica León explicó que esta iniciativa nace del trabajo realizado en la Red de Acción Local en Salud (Relas) y se integra en la línea estratégica número 5, dedicada al género. Según indicó, esta línea persigue dos grandes objetivos: garantizar la igualdad de trato y oportunidades, eliminando cualquier discriminación por razón de sexo, y reducir la prevalencia y la gravedad de los daños para la salud derivados de la violencia de género.

La campaña toma como referencia una experiencia previa desarrollada en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba que obtuvo resultados positivos. Su principal herramienta será la instalación de pegatinas con códigos QR que permitirán acceder de forma rápida y discreta a una infografía con información sobre recursos de urgencia y servicios locales de atención a las víctimas.

Estos códigos se colocarán en el interior de los aseos femeninos de instalaciones públicas como centros deportivos, dependencias municipales y otros espacios de uso ciudadano. Además, León avanzó que la iniciativa estará abierta a la participación de entidades privadas, especialmente establecimientos de hostelería, locales de ocio y negocios que deseen colaborar en la difusión de esta información.

Teléfonos y atención urgente

La infografía incluirá teléfonos y recursos de atención urgente, entre ellos el Teléfono de Información a la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer (900 200 999), así como los contactos del Centro Municipal de Información a la Mujer, de la trabajadora social del Centro de Salud Matrona Antonia Mesa Fernández de Cabra y del Equipo de Atención a la Mujer del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. También ofrecerá información sobre el ciclo de la violencia de género con el objetivo de facilitar su identificación y favorecer una intervención temprana.

Durante el acto, Pilar López subrayó que “un Plan Local de Salud no tendría sentido sin un apartado donde se trate la violencia hacia las mujeres”, recordando que la violencia de género “también es salud, porque va la vida en ello ya que hay mujeres que mueren como consecuencia de esta realidad”.

La delegada de Igualdad agradeció igualmente el trabajo desarrollado por el equipo que ha diseñado la campaña y destacó la coordinación existente entre las distintas áreas municipales y los profesionales sanitarios. En este sentido, recordó que el Centro de Información a la Mujer, ubicado en el Centro Municipal de Servicios Sociales de la calle Priego, 28, permanece operativo durante todo el año, de lunes a viernes, y mantiene la coordinación con los recursos de atención disponibles fuera del horario habitual.