Benamejí denuncia ante la Fiscalía el peligro en la carretera N-331A tras la "caída de masiva de pinos" en los últimos meses

La Policía Local de Benamejí ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Fiscalía de Seguridad Vial varios informes técnicos sobre la situación de la antigua N-331A, afectada por la "caída masiva" de árboles registrada durante los últimos meses.

Según informa el Ayuntamiento de Benamejí, la Policía Local ha trasladado a la Fiscalía que la vía mantiene un "riesgo potencial grave para la vida y la integridad física de las personas", tanto por los árboles ya caídos en el entorno de la carretera como por los ejemplares que aún podrían desplomarse sobre la calzada.

El pasado 6 de febrero, la Policía Local ya calificó la situación como un riesgo “no tolerable” y reclamó medidas urgentes para evitar accidentes graves o incluso mortales.

El Ayuntamiento señala que la N-331A es una vía esencial para Benamejí, El Tejar y Palenciana, además de dar acceso al paraje de Los Caños y a instalaciones turísticas, deportivas y de ocio.

La alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara Estepa, ha señalado que “aún estamos a tiempo de evitar daños personales, materiales y medioambientales” y ha confiado en que “no tenga que producirse una desgracia” para que las administraciones competentes actúen.

Más de mil árboles caídos y riesgo de incendio

Los temporales de finales de enero y principios de febrero provocaron la caída de más de un millar de pinos junto a la N-331A, señala el Ayuntamiento. Más de un centenar llegaron a invadir directamente la carretera, lo que obligó al cierre temporal de la vía y a intervenciones de emergencia de los servicios municipales. Cuatro meses después, buena parte del arbolado continúa acumulado sobre el terreno, insisten desde el municipio.

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Varios árboles cortan la carretera, durante el último temporal. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Benamejí solicitó hace meses el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de una respuesta suficiente por parte de las administraciones competentes. Mientras tanto, ha seguido actuando con medios propios, retirando árboles de la calzada y realizando labores de limpieza en cunetas y márgenes. Sin embargo, los informes advierten de que la magnitud del problema supera la capacidad técnica, humana y económica municipal, ya que se trata de una actuación forestal de gran envergadura.