La Aemet pronostica un importante cambio en el tiempo para hoy: ¿últimas lluvias de primavera en Córdoba?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado un importante cambio meteorológico en el arranque de una nueva semana de junio. Hoy lunes, 15 de junio, podríamos vivir las últimas lluvias de primavera, ya que hay hasta un 25% de probabilidades de precipitaciones en varios puntos de la provincia de Córdoba.

Se unirían a las tormentas registradas en la tarde de ayer domingo en algunas zonas de Andalucía oriental, así como en puntos del Valle de los Pedroches, en el norte de Córdoba. La Aemet también alerta de una semana que será "calurosa en buena parte de España" y pone el foco en el próximo fin de semana, cuando las altas temperaturas podrían "intensificarse", aunque hay "incertidumbre" y es necesario seguir la evolución de los pronósticos con tantos días de margen.

Tormentas registradas esta tarde de domingo en algunas zonas de Andalucía Oriental / X / @AEMET_Andalucia

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico del tiempo para Córdoba y provincia de hoy lunes, 15 de junio, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente oeste.

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 35º, en Lucena entre 15º y 30º, en Pozoblanco entre 16º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 30º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 16 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 38º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.