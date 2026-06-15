La playa de interior de La Breña en Almodóvar del Río abre al público con bandera azul y el embalse al 83%

Los cordobeses disponen desde este mismo lunes de una playa de interior con todas las garantías que ofrece la bandera azul. Se trata de la playa del embalse de La Breña, en el término municipal de Almodóvar del Río, que ha abierto al mediodía para disfrute de cualquier persona, tal como ha confirmado el Consistorio.

Este año, gracias a las lluvias del invierno, el embalse se encuentra como nunca en los últimos tiempos. Tiene más de un 83% de su capacidad cubierta, lo que facilita la accesibilidad hasta esta playa de interior, que además ofrece una excelente calidad de las aguas según el Ayuntamiento. Durante la pasada sequía, el nivel del pantano había bajado tanto que se veía incluso la antigua presa.

Servicios disponibles en la zona de playa

Entre los servicios que presta el Consistorio en este emplazamiento están los equipos de socorristas, disponibles desde las 12 hasta las 20 horas. Además, hay sombrillas y pantalanes para mayor disfrute de los visitantes a la zona, que también cuenta cerca con áreas de restauración.

La playa de La Breña este lunes tras su apertura. / CÓRDOBA

La zona habilitada para el baño cuenta con unos 160 metros de longitud y se sitúa junto al Centro de Actividades en la Naturaleza La Breña II. El espacio dispone de 19 sombrillas, tres pantalanes de acceso y una ducha, además de puesto de socorro y servicio de socorristas, con el objetivo de garantizar un baño seguro.

Bandera azul a la calidad de las aguas

El alcalde de Almodóvar del Río, Ramón Hernández, ha destacado que “el éxito de la playa de La Breña y su bandera azul es fruto del trabajo de los técnicos municipales que han hecho posible, un año más, este reconocimiento”. El regidor también ha subrayado el valor del entorno, al que ha definido como “envidiable” para la práctica de actividades de ocio en contacto con el agua y la naturaleza.

Además del área de baño, el entorno de La Breña dispone de aparcamiento gratuito y una amplia oferta gastronómica. La playa se complementa con distintas actividades acuáticas, como alquiler de kayaks, hidropedales, barco solar e hinchables acuáticos, entre otras propuestas orientadas al ocio familiar y deportivo.