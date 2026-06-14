Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
InfocaMiguel Ángel TorricoSin techo contra el calorFichaje CCFFeria de LucenaCrónica políticaMarcha OrgulloIncendio Cerro MurianoAcceso a la universidadOrgullo CórdobaMemoria democrática
instagramlinkedin

Romería de subida

La Virgen de Araceli de Lucena regresa a su santuario y cierra el ciclo del 175 aniversario

La patrona lucentina realiza el camino hacia la Sierra de Aras a hombros de la Cofradía del Resucitado, entre fandangos y 17 carrozas, en una jornada mariana de devoción nostálgica e intenso calor

La Virgen de Araceli de Lucena, a su llegada al santuario de la Sierra de Aras este domingo.

La Virgen de Araceli de Lucena, a su llegada al santuario de la Sierra de Aras este domingo. / M. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel González

Manuel González

Lucena

La estancia de la Virgen de Araceli en el núcleo urbano de Lucena ha rozado los dos meses. Desde aquella bajada excepcional desarrollada el 19 de abril y finalizada en el templo de Nuestra Señora del Carmen hasta una romería de subida que ha devuelto este domingo a la patrona a su santuario, en la cumbre de la Sierra de Aras.

La despedida, siempre con sensaciones contrapuestas, comenzó a fraguarse con la eucaristía vespertina del sábado, a partir de las 20.30 horas, y el canto de la salve solemne, presidida por la Virgen entronizada en las andas de camino. Una celebración litúrgica para cerrar la programación unos cultos que, en este ciclo aracelitano, han conmemorado, con acontecimientos extraordinarios, el 175 aniversario del patronazgo sobre la ciudad mariana.

A las 8.00 horas salía de San Mateo

La tempranera jornada dominical comenzaba a las 7.00 horas, con la misa de romeros, oficiada por el párroco de San Mateo, Jesús María Moriana, y concelebrada por numerosos sacerdotes, tanto de la localidad como de otros lugares, mientras los santeros se arremolinaban en la nave lateral de la Epístola, anexa a la sacristía. En torno a las 8.00 horas, por última vez en este año, la Virgen de Araceli, entre cohetes, repique de campanas y lágrimas contenidas, abandonaba el templo mayor de la Plaza Nueva.

Una multitud acompaña a la Virgen de Araceli en su recorrido por las calles de Lucena.

Una multitud acompaña a la Virgen de Araceli en su recorrido por las calles de Lucena. / M. González

La patrona lucía una de sus sayas más antiguas, datada en el siglo XVIII y un manto estrenado en el año 2009, elaborado con terciopelo verde. El Niño Jesús recreaba la indumentaria de los santeros, con camisa blanca, pantalón de medio ancho y faja.

A hombros de la junta de gobierno de la Cofradía Franciscana de Resurrección y Ángeles, con Paco Peñalver Moscoso, hermano mayor, como manijero, la procesión enfiló hacia la Puerta de la Mina, honrada con fandangos y oraciones. En el tramo urbano volvió a imponerse la parada ante la residencia de mayores de San Juan de Dios.

La Virgen de Araceli sale del casco urbano de Lucena.

La Virgen de Araceli sale del casco urbano de Lucena. / M. González

17 carrozas acompañaban a la Virgen

Peñas, colectivos y cofradías aportaron 17 carrozas. La aracelitana mayor y las damas vestían trajes de gitana, en una indumentaria compartida por multitud de mujeres.

En una jornada de intenso calor, el pueblo devoto escoltó a la Virgen de Araceli, custodiada por el clásico templete, en su travesía romera, intercalando horquillos a partir de la Puerta de la Mina, emplazamiento de la despedida oficial cumplimentada por la Corporación municipal y otras autoridades, y hasta la pronunciada pendiente previa a la explanada anterior al santuario de Aras.

Noticias relacionadas y más

La patrona, que estuvo acompañada por la Banda de Música de Lucena, terminó de entrar en su ermita a las 13.10 horas donde, hasta abril del año 2027, aguardará las confesiones, peticiones y rezos de gratitud de fieles de Lucena y de multitud de latitudes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  2. Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
  3. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  4. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  5. Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
  6. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  7. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  8. ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos

La Virgen de Araceli de Lucena regresa a su santuario y cierra el ciclo del 175 aniversario

La Virgen de Araceli de Lucena regresa a su santuario y cierra el ciclo del 175 aniversario

Puente Genil homenajea a las víctimas de la represión en el Día de la Memoria Histórica y Democrática

Puente Genil homenajea a las víctimas de la represión en el Día de la Memoria Histórica y Democrática

La Granjuela amplía su oferta turística con tres nuevos apartamentos rurales financiados por la Diputación de Córdoba

La Granjuela amplía su oferta turística con tres nuevos apartamentos rurales financiados por la Diputación de Córdoba

Bomberos del Infoca intervienen en un incendio en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba

Bomberos del Infoca intervienen en un incendio en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba

El calor da una leve tregua con sorpresa incluida: la Aemet contempla la vuelta de la lluvia a Córdoba

El calor da una leve tregua con sorpresa incluida: la Aemet contempla la vuelta de la lluvia a Córdoba

Lucena acuerda un nuevo modelo de feria para las fiestas del Valle en septiembre

Estudiantes de Los Pedroches experimentan los retos de emprender en el sector de la lana

Palma del Río alza la voz por un mundo rural más seguro para el colectivo Lgtbiq+

Palma del Río alza la voz por un mundo rural más seguro para el colectivo Lgtbiq+
Tracking Pixel Contents