Fiestas
El Teatro Victoria de Priego celebra el Pregón de Pregones de la quincuagésima romería en honor a la Virgen de la Cabeza
El espacio escénico reúne a cinco expregoneros para revivir sus intervenciones en el anuncio de la romería
El Teatro Victoria de Priego ha acogido este domingo el denominado Pregón de Pregones, uno de los actos centrales, junto a la subida a Sierra Cristina, de la quincuagésima edición de la romería en honor a María Santísima de la Cabeza.
María del Carmen Moreno, María del Mar Ávila, María Teresa Jiménez, Manuel Jesús Osuna y José Rafael Martínez, pregoneros de la romería en los años 2016, 2010, 1998, 2015 y 2023, respectivamente, han ocupado el atril para recordar fragmentos de sus respectivas intervenciones, cargadas de emoción, recuerdos y vivencias, en un original formato en el que se ha contado con la colaboración en Antonio Ortiz Mesa (voz en off), el Grupo Rociero de Priego, el grupo Voces con Solera, Julio Forcada (pitero), y la agrupación musical Passio Christi, que han interpretado en la parte final del acto, de manera conjunta, una plegaria dedicada a la Virgen de la Cabeza y que se ha convertido con el paso del tiempo en un himno para la hermandad.
Hay actos organizados desde el próximo jueves
Los actos de la romería tendrán su continuación el próximo jueves, con la ofrenda floral y la entrega de premios del concurso de poesía, la elaboración de la artística alfombra durante la tarde-noche del viernes, y la subida de la Virgen de la Cabeza a Sierra Cristina, a partir de las 10.00 horas del sábado.
El sábado tendrá también un momento especial con la llegada de la imagen a la aldea de La Concepción, donde se procederá a la bendición de un monolito conmemorativo del 50 aniversario de la romería en la confluencia de la carretera de Priego con la que conduce a Sierra Cristina.
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