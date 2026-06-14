Puente Genil homenajea a las víctimas de la represión en el Día de la Memoria Histórica y Democrática

El Ayuntamiento de Puente Genil ha celebrado este domingo el acto institucional con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una ceremonia desarrollada en el Cementerio Municipal en recuerdo de quienes defendieron la libertad y sufrieron las consecuencias de la guerra, la dictadura y la represión.

El homenaje reunió a representantes de la Corporación Municipal en torno a una lectura conjunta del Manifiesto y Compromiso con la Democracia, además de una ofrenda floral ante el monumento de la Memoria Histórica. La jornada estuvo marcada por la solemnidad, la emoción y la música en directo.

La ceremonia comenzó con la interpretación de Mirando al mundo, a cargo de la cantante y compositora María Jesús Cortés Espejo, acompañada por el violinista Ángel Riba Peón, que pusieron el tono emotivo al inicio del acto.

Posteriormente, el primer teniente de alcalde, Javier Villafranca Muñoz, dirigió unas palabras de bienvenida antes de dar paso a los portavoces municipales. Los representantes de IU, PSOE y PP, Jesús David Sánchez Conde, José Antonio Gómez Morillo y Tatiana Pozo Romero, participaron en la lectura del Manifiesto y Compromiso con la Democracia, reafirmando la voluntad común de preservar la memoria y promover una convivencia basada en el respeto y los valores constitucionales.

Un acto lleno de simbolismo

Uno de los momentos más simbólicos llegó con la ofrenda floral ante el monumento de la Memoria Histórica, encabezada por el alcalde, Sergio Mª Velasco Albalá, junto a los portavoces de los grupos municipales. Durante este homenaje sonó la pieza Como la cigarra, de Mercedes Sosa, reforzando el carácter de recuerdo y dignificación de la ceremonia.

Tras la ofrenda, el alcalde de Puente Genil, Sergio Mª Velasco Albalá, subrayó la importancia de este acto como un ejercicio de memoria colectiva y de compromiso democrático. En su intervención, recordó a las víctimas de la guerra y la represión, y evocó el carácter “fratricida” del conflicto, así como la necesidad de preservar el legado histórico comprendido entre la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y la Transición.

Velasco destacó también las actividades culturales y divulgativas impulsadas por el Ayuntamiento para contribuir a un mejor conocimiento de este periodo histórico. Entre ellas, mencionó las conferencias dedicadas por el historiador Diego Igeño y las iniciativas centradas en la figura del poeta pontanés Juan Rejano, de la mano del actor Carlos Olalla.

El regidor anunció, además, que este año se conmemorará el 50 aniversario del fallecimiento de Juan Rejano con una conferencia a cargo del profesor Manuel Gómez Hidalgo, antiguo concejal de Cultura e impulsor de la Fundación Juan Rejano. El alcalde reafirmó el compromiso municipal con la difusión de la obra del poeta y periodista exiliado, así como con la dignificación de las víctimas de la represión franquista.

Nueve posibles víctimas identificadas

En este sentido, informó de los avances de las campañas de excavación realizadas en el Cementerio Municipal de Puente Genil, que han permitido localizar hasta nueve posibles víctimas. Según explicó, estos trabajos facilitan a las familias la posibilidad de identificar a sus seres queridos y avanzar en un proceso de reparación y justicia.

Velasco también detalló el estado del proyecto de restauración del espacio excavado y del futuro elemento conmemorativo previsto para la zona. Asimismo, agradeció el apoyo de la Diputación de Córdoba en estas labores y defendió que los actos de memoria democrática deben servir para fortalecer la convivencia, la libertad y la calidad democrática, alejándose de radicalismos y discursos de odio.

El acto concluyó con la interpretación de Tejer alas, nuevamente a cargo de María Jesús Cortés Espejo, cerrando una jornada de recuerdo y compromiso compartido.