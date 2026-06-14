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Luisa María Rodríguez toma posesión como alcaldesa de Fuente Obejuna tras la salida de Silvia Mellado

La socialista, con más de 20 años de experiencia municipal, asume el cargo con "emoción y responsabilidad" para "trabajar día a día" por el municipio y sus aldeas

Luisa María Rodríguez recibe el bastón de mando de manos de la alcaldesa saliente, Silvia Mellado.

Luisa María Rodríguez recibe el bastón de mando de manos de la alcaldesa saliente, Silvia Mellado. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La socialista Luisa María Rodríguez ha tomado posesión este sábado como nueva alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba) tras la renuncia de Silvia Mellado, regidora desde 2015 y que ahora da el salto al Parlamento de Andalucía. Luisa María Rodríguez ha sido elegida alcaldesa de la localidad en un pleno extraordinario donde ha obtenido mayoría absoluta gracias a los votos de los seis concejales del PSOE. En declaraciones a Diario CÓRDOBA, Rodríguez ha reconocido que es "un verdadero orgullo representar a mi pueblo después de tantos años como concejala" y ha dejado claro que será un año de continuidad -el último, el más difícil antes de las próximas municipales- del trabajo ya iniciado por Mellado.

Tras recibir el bastón de mando de manos de Mellado, Rodríguez se ha dirigido a los vecinos de su pueblo con "emoción y responsabilidad" por asumir la Alcaldía frente a un Ayuntamiento que conoce de cerca, pues lleva más de 20 años sentándose en su salón de plenos, además de haber sido primera teniente de alcalde con la regidora saliente.

El primer discurso de Luisa María Rodríguez como alcaldesa de Fuente Obejuna

En sus palabras tras la toma de posesión, la nueva alcaldesa de Fuente Obejuna ha dicho que "asumir la alcaldía no es un ocupar un cargo", sino "un honor", pero también una "obligación", la de "trabajar día a día" por el núcleo central y las 14 aldeas que conforman la localidad. Para Rodríguez, "gobernar este Ayuntamiento significa escuchar a todos y a todas", así como "estar presente en todos los lugares y que nadie se sienta lejos del centro de las decisiones".

Luisa María Rodríguez, de amarillo, junto al resto de concejales socialistas del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

Luisa María Rodríguez, de amarillo, junto al resto de concejales socialistas del Ayuntamiento de Fuente Obejuna. / CÓRDOBA

La nueva regidora mellariense también ha dejado claro que su trabajo consistirá en continuar por el camino que ya iniciara Silvia Mellado, y que pasa por seguir mejorando, ha asegurado, los servicios públicos, defender las aldeas, apoyar a los agricultores o ganaderos o preservar las tradiciones. El objetivo, ha añadido, será generar "oportunidades para todos y para todas", sin olvidar los retos que existen, y que ha calificado de "importantes".

"Cuando este pueblo trabaja unido no hay dificultad que no podemos afrontar", ha añadido la nueva alcaldesa de Fuente Obejuna, para hacer una reflexión final sobre la política municipal, de la que ha dicho que es "la más humana de todas" y la más cercana al ciudadano.

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Luisa María Rodríguez, en el discurso tras la toma de posesión.

Luisa María Rodríguez, en el discurso tras la toma de posesión. / CÓRDOBA

Felicitaciones del PP

Por su parte, Manuel Benavente, líder de la oposición, conformada por el PP, también ha intervenido para, primero, desear a Rodríguez "el mayor acierto con la responsabilidad que asume" y para agradecer a Mellado el trabajo realizado. El popular, eso sí, ha recordado que lo que se abre ahora en el Consistorio mellariense "no es una etapa completamente nueva", sino "un punto y seguido" a lo ya iniciado por Silvia Mellado.

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