Lucena acuerda un nuevo modelo de feria para las fiestas del Valle en septiembre

El intervalo de análisis hacia los pretendidos ajustes en la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena, que se celebra en septiembre, ha desembocado en una reconfiguración temporal sin alteraciones en el día festivo. El consenso entre los sectores convocados, por su implicación directa o adyacente, ha hallado como conclusión adelantar al martes el comienzo oficial de la programación –hasta ahora, establecido en el miércoles- y fijar la clausura en el sábado, reservando el domingo al desmontaje de atracciones y casetas, y al descanso general.

Progresivamente, en los últimos años la afluencia en la jornada del domingo había descendido drásticamente hasta limitarse a una asistencia residual. Última jornada de la principal feria del municipio que exhibía un panorama general de casetas cerradas, aprovechándose para iniciar la ardua labor de retirada de las estructuras y recogida del mobiliario, y decorado, hasta el siguiente año.

Ambiente durante la Feria del Valle de Lucena. / Manuel González

Desde diferentes ámbitos, en los últimos ejercicios han sondeado y planteado posponer al lunes, una vez concluida la feria, la jornada festiva local. A finales de junio del pasado año, tras un escrito remitido por caseteros y feriantes, una moción original del PSOE derivó en un acuerdo para la composición de una mesa de trabajo multilateral. Un órgano mixto, con la participación de grupos políticos, sectores de la feria y representantes educativos –por la incidencia en el comienzo del curso lectivo-, empresariales, industriales o comerciales.

Del 7 al 11 de septiembre de 2027

El acuerdo definitivo de la mesa de trabajo, con unánime respaldo político, cobrará efectos en 2027, sin influencia en el próximo septiembre. Una Feria del Valle que continúa ligada al segundo fin de semana de septiembre y que empezará en la noche del martes, día 7, para finalizar al término del sábado, 11 del mismo mes. El gremio de los feriantes aún debe concretar la ubicación del día del Niño, con una posición preliminar a ligarlo a la jornada inaugural. Una siguiente sesión plenaria ratificará este renovado modelo.

Rechazo al cambio del festivo

En su razonamiento, la concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, esgrime que la principal premisa trasladada por los feriantes consistía en «que fuera festivo el día siguiente al último día», una petición atendida con este nuevo formato. La edil popular transmite satisfacción por el grado máximo de consenso obtenido, apostillando que «no implica cambiar el día festivo» por las dificultades apreciadas para la actividad empresarial y docente. Asimismo, Rodríguez asevera que «ningún otro colectivo se ha mostrado favorable a mover el festivo al lunes».

Mientras desde el Ayuntamiento abogan por conferir continuidad a este concepto de Feria del Valle, tanto feriantes como caseteros prefieren contemplarlo como ensayo. Juan Orellana, presidente de la Asociación de Feriantes de Córdoba, admite que «la mayoría» de su gremio «lo ve positivo, aunque hay gente que no lo ve». En todo caso, confirma «el apoyo» brindado, al tiempo que apostilla que «si no es buena, se volvería a plantear otro tipo de feria».

Ferias en Priego y Cabra

Y desde el colectivo de caseteros, Daniel Reyes opina que estas correcciones persiguen que «a partir del jueves por la tarde se llene» el recinto ferial, alargando el impacto de las jornadas de alta afluencia porque, hasta ahora, «el domingo era un día que la gente apenas bajaba y se crea desgana muy temprano».

Consciente de la complejidad de converger en el acuerdo y la coincidencia con las ferias de Priego de Córdoba y de Cabra, confiesa sentirse «esperanzado en que sea bueno para todos», porque «con el lunes festivo, bajaría menos gente a la feria y sólo de Lucena». En consecuencia, una reestructuración necesaria con extenso respaldo y cuya repercusión se evaluará en 2027.