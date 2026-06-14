La Granjuela amplía su oferta turística con tres nuevos apartamentos rurales financiados por la Diputación de Córdoba

La Granjuela da un nuevo paso para reforzar su atractivo turístico y ampliar su capacidad de acogida. La localidad contará con una nueva promoción de tres apartamentos rurales gracias a la financiación procedente de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba, una actuación que permitirá recuperar un inmueble tradicional y convertirlo en alojamiento para visitantes.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha participado junto a la alcaldesa de La Granjuela, Monserrat Paz, en la presentación del proyecto, que prevé la creación de apartamentos rurales con una capacidad total de 16 plazas, de las que 10 serán fijas y 6 convertibles.

Más de 529.000 euros para recuperar el inmueble tradicional

Según ha explicado Lorite, los responsables municipales venían trabajando desde hace tiempo en la recuperación de este edificio, una construcción con rasgos propios de la comarca. En un primer momento, el proyecto fue incluido en los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2020-2023, con una partida de 175.649 euros, aunque la actuación no llegó a materializarse.

Posteriormente, en 2025, los nuevos gestores municipales solicitaron asistencia al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba para revisar el proyecto y su diseño. Tras ese proceso, se planteó la transformación del inmueble en tres viviendas rurales.

Lorite ha señalado que estos alojamientos podrán abrir sus puertas en otoño de 2027 después de que la Diputación, a petición del Ayuntamiento, haya modificado el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024-2027 para suplementar la actuación municipal y alcanzar los 529.561 euros necesarios para completar la reforma.

Apartamentos con 16 plazas

La promoción se ubicará en un inmueble situado en la calle Amaro número 6, una construcción de dos plantas que conserva elementos tradicionales de la zona, como muros de carga, machones de ladrillo, forjados unidireccionales y cubierta de teja a dos aguas.

Dos de los tres apartamentos estarán situados en planta baja, tendrán 35 metros cuadrados útiles cada uno y capacidad para cuatro personas. El tercero ocupará toda la planta alta y el entresuelo habilitado, contará con 132 metros cuadrados y podrá alojar hasta ocho personas.

En total, la superficie construida del edificio tras la reforma alcanzará los 305,22 metros cuadrados, consolidando un nuevo recurso para el turismo rural en Córdoba y para la dinamización económica de La Granjuela.

La alcaldesa, Monserrat Paz, ha mostrado su satisfacción por el avance de este proyecto y ha destacado que el aumento de plazas para visitantes “repercutirá sin duda en un beneficio para el pueblo al poder acoger a más turistas”.