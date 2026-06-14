El tiempo
El calor da una leve tregua con sorpresa incluida: la Aemet contempla la vuelta de la lluvia este domingo a Córdoba
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y en la provincia
Córdoba amanece con una sensación algo más agradable y temperaturas más livianas tras una noche mucho menos sofocante que las anteriores. El calor da este domingo una pequeña tregua y los termómetros bajarán en la ciudad un par de grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que señalan la posible presencia de lluvia por unas horas.
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha avisado de un "cambio de tiempo" para las próximas horas en que afectará principalmente al interior del tercio oriental de la comunidad que pueden ir acompañados de rachas de viento ocasionalmente muy fuertes. Además, la previsión de este domingo en Córdoba contempla una probabilidad del 50% precipitaciones entre mediodía y las 18.00 horas de hoy.
Además, en un día entre sol y nubes, según el pronóstico del organismo estatal, las máximas bajarán hasta dos grados aunque las mínimas se sitúan al alza y se quedarán en 18 grados. La bajada del mercurio continuará en las próximas horas y será más acusada mañana lunes. Eso sí, después de este breve paréntesis el calor llegará de nuevo pisando fuerte para lo que resta de semana a la espera de nuevo de los 40 grados que ya se abonan a Córdoba.
El tiempo para el final de la semana
Para hoy, domingo, la Aemet prevé en la provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas máximas en descenso y mínimas con pocos cambios. Vientos del sur moderados en la Subbética y flojos variables en el resto, tendiendo durante el día a componente oeste flojos, con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 35º, en Lucena entre 17º y 31º, en Pozoblanco entre 17º y 33º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 30º.
El tiempo este lunes
Mañana lunes 15 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales o posibles nieblas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, con chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 15º y 34º, en Lucena entre 15º y 31º, en Pozoblanco entre 16º y 32º, y en Priego de Córdoba entre 14º y 30º.
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