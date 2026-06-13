Priego de Córdoba muestra la fuerza de su tejido social en una jornada con una veintena de colectivos

Una veintena de colectivos sociales dan a conocer este sábado el importante trabajo que desarrollan en el tejido asociativo de Priego en el transcurso de la muestra de asociaciones sociales, que alcanza su segunda edición.

Organizada por el Área de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento, esta cita, que tiene como escenario el Pabellón de las Artes, sirve para fomentar entre los numerosos visitantes que se están acercando a la misma la participación ciudadana y el conocimiento de los recursos sociales disponibles en Priego.

Cada una de las asociaciones que toman parte en la muestra cuentan con un estand informativo en el que han dan a conocer sus programas, servicios y actividades, acercando así su labor a la ciudadanía de una forma directa y participativa.

El alcalde de Priego, durante la inauguración de la muestra de asociaciones sociales. / R.C.C.

Estas son las asociaciones que participan en la muestra

En concreto, los colectivos participantes son la Asociación Apoyo, Cultura y Mediación; Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer; Aendepri; Afisub; Albasur; Alfusal; Cáritas Interparroquial; Cruz Roja; Cuidando el Alma; Diseño, Asociación de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje; Feras; Lactancia Priego Mujer y Maternidad; Malva; Asociación de Mujeres 25 de Mayo; Priego Sin Barreras Arquitectónicas; Protección Civil; Qigong Andalucía; Sagrado Corazón; Amigos de la Artesanía; y Terapias Naturales Azahar de la Villa.

Por otra parte, la muestra cuenta con un intenso programa de actividades, que arrancaba tras la inauguración oficial con la actuación musical del grupo Amigas del Cante de la Asociación de Mujeres 25 de Mayo. Sin solución de continuidad, en la zona de jardines del recinto ferial tenía lugar una sesión de qigong y relajación, a cargo de Qigong Andalucía, de la Asociación Terapias Naturales Azahar de la Villa, a la que sigue la performance Emociones, en la que tomaron parte integrantes de las asociaciones Cuidado el Alma y Lactancia Priego Mujer y Maternidad.

Baile y actividades interactivas

La programación se completa con el kahoot Al sol con crema, a cargo de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, y una actuación del grupo de baile del Centro Sagrado Corazón.

De manera paralela, en el estand de Cruz Roja los voluntarios realizan ejercicios de reanimación cardiopulmonar y gafas de realidad virtual, mientras que en el de la asociación Alfusal se puede participar en la actividad interactiva Más allá del olvido, completándose así una intensa jornada para compartir experiencias, aprender de ellas y construir en comunidad.