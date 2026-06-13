Palma del Río alza la voz por un mundo rural más seguro para el colectivo Lgtbiq+

El 28 de junio se conmemora el día internacional del Orgullo Lgtbiq+, aunque en Palma del Río las actividades se han adelantado a este sábado. En la Plaza Mayor de Andalucía, comenzaba el día de reivindicación y diversión con la lectura de un manifiesto a las puertas de la casa consistorial y con presencia de miembros de la corporación municipal. Matilde Esteo, alcaldesa de la ciudad, junto con varios concejales estuvieron presentes en esta lectura pronunciada por Ana Ruiz y Mari Carmen Pulido, que fueron las primeras mujeres en casarse en la localidad y que son también protagonistas del documental Infinito, que se estrenará el próximo 26 de junio. También han leído el manifiesto Miguel Ángel Cuenca y La Gore.

El manifiesto ha hecho memoria para «reconocer a quienes, desde el activismo y los movimientos sociales, lucharon durante décadas frente a la persecución, el silencio y la discriminación, contribuyendo a los importantes avances sociales y legislativos alcanzados en nuestro país». Desde el micrófono, el colectivo ha recordado que «continúan produciéndose situaciones de discriminación, violencia y exclusión que afectan a muchas personas por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género», y que los datos «muestran la necesidad de reforzar la prevención y crear espacios seguros, especialmente en el ámbito rural».

En 2025, se registraron 2.417 incidentes de odio y la orientación sexual y la identidad de género se mantienen como la segunda causa. En este tiempo, se ha producido un incremento de los delitos de más del 23% con respecto a 2024 y es la cifra más alta de la serie histórica. Desde el manifiesto, han señalado la necesidad de «seguir desarrollando campañas educativas y de sensibilización, reforzar el personal de igualdad en las administraciones públicas y seguir apoyando a las asociaciones Lgtbiq+, así como combatir los discursos de odio».

Carroza de la marcha del Orgullo en Palma del Río. / JOSÉ MUÑOZ CARO

Tras la lectura, ha comenzado una marcha festiva por las principales avenidas de la ciudad. Junto a una carroza ambientada por la DJ Iael, mucho color arcoiris y con miembros de la corporación municipal se ha podido disfrutar de esta marcha festiva y reivindicativa. Palma del Río, con un colectivo Lgtbiq+ potente, organiza cada año estos actos y aglutina a decenas de personas.

Una vez concluida la marcha en el paseo Alfonso XIII, está prevista una gran noche de conciertos con artistas del municipio y de fuera. La utrerana La Gore, el trío gaditano Azalaïs Project, Yasiris o las drag queens Frana Gabbana y Paca Merino ofrecen un verdadero espectáculo ante el que nadie queda indiferente.

El desfile ha contado con drags queens. / JOSÉ MUÑOZ CARO

La palmeña Nessa estrena dos temas inéditos. Somos fuego es un himno rockero con mucha fuerza, que ha compuesto ella misma y que presenta a la asociación Púrpuras, organizadora del acto junto con el Ayuntamiento de Palma del Río. Nessa da a conocer además su último trabajo, Gatito malo, también suyo y producido por Miguel Linde. El público puede disfrutar, asimismo, de Manuel El Charito, el intérprete de la primera rumba gay, que estrena el tema Por qué vuelves, escrito por el también palmeño Darío Jiménez. Una canción que nace «un jueves por la noche de recogida de fiesta», sobre un amor que vuelve a tu vida tras una ruptura anterior.

La noche está dejando momentos inolvidables de risa, diversión y reivindicación, donde todo se bañó con los colores del arcoiris. Además de este sábado, la delegación de Igualdad del Ayuntamiento palmeño, junto a la asociación Púrpuras, han preparado dos actos más. El próximo 26 de junio se proyectará Infinito en el cine del Espacio Joven, a las 19.30 horas. El 29 de junio se volverá a leer el manifiesto a las puertas del ayuntamiento y se lanzará el documental en las redes sociales municipales.