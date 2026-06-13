Córdoba sigue su escalada térmica, cada vez más cerca de los 40º: esta será la máxima de hoy, según la Aemet

El calor suma y sigue en Córdoba. Después superar ayer los 37 grados, la capital cordobesa se enfrenta a una nueva jornada con máximas que cada vez se sitúan más cerca de los 40º. Eso sí, durante esta noche las temperaturas tórridas han dado un leve respiro y han bajado más de dos grados, llegando has los 17 grados en el Aeropuerto de Córdoba, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, Montoro se sitúa desde ya en el foco del calor extremo y ayer registró la temperatura más alta del territorio nacional, sobrepasando los 39º, en una jornada con aviso amarillo en buena parte de la provincia.

El pronóstico de hoy no difiere mucho del jueves y, si se cumple el pronóstico de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 37 grados en Córdoba capital y las mínimas volverán a quedarse en 17 grados.

De hecho, la Aemet no ve cambios en el horizonte próximo y para la próxima semana espera la vuelta de los 40 grados.

El tiempo este sábado en Córdoba. / CÓRDOBA

Este es el tiempo que hará en las próximas horas

Volviendo a la jornada de hoy, sábado, la Aemet prevé para lo que queda de día en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente sur.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo 14 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 36º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 17º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.