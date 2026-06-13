CCOO denuncia la falta de auxiliares de Enfermería en el Distrito Córdoba-Guadalquivir y exige refuerzos urgentes

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha mostrado su “máxima preocupación” por la situación que atraviesan las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, donde denuncia una falta de personal que, según la organización, está afectando tanto a las profesionales como a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

CCOO critica que la Dirección de Enfermería y la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir estén recurriendo a soluciones provisionales que, a juicio del sindicato, dejan desatendidos centros de salud como los de Montoro, Posadas o La Carlota. La organización asegura que la no sustitución de bajas médicas o permisos reglamentarios se ha convertido en una práctica estructural.

Bajas sin cubrir y plantillas bajo mínimos

Uno de los casos señalados por CCOO es el de Posadas, donde una TCAE permanece de baja desde marzo sin que, según el sindicato, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya enviado aún a ninguna profesional para cubrir su ausencia.

La situación también preocupa en Montoro, un centro que CCOO considera de “gran envergadura” y que, según denuncia, cuenta únicamente con una TCAE propia. Para cubrir las necesidades del servicio, el sindicato afirma que el Distrito obliga a la profesional de Adamuz a desplazarse a Montoro los martes y jueves, además de tener que dar cobertura a Pedro Abad.

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO Córdoba, José Damas, critica que estos desplazamientos se realicen “empleando sus medios propios durante la jornada”. Además, explica que esta profesional “es obligada a asumir de forma fija la consulta con la ginecóloga”, un servicio especializado que se presta en semanas alternas y que, según el sindicato, aumenta sus tareas sin ningún refuerzo.

La Carlota, otro centro señalado por CCOO

El sindicato asegura que en La Carlota se vive una situación similar, aunque con un agravante: la ausencia de refuerzo externo. Según CCOO, cada 15 días, cuando acude la ginecóloga al centro de salud, la TCAE debe asumir la consulta especializada por indicación directa de la Dirección, lo que obliga a dejar el resto del centro “completamente desatendido y descubierto”.

José Damas advierte de que esta profesional se encuentra “totalmente desbordada” y “al límite de tener que coger una baja médica” por la presión laboral que soporta de forma continuada.

Por su parte, Marina Arroyo, delegada de la Sección Sindical de CCOO en Atención Primaria Córdoba-Guadalquivir, sostiene que “estos parches merman la calidad asistencial y revientan los derechos de las trabajadoras”. La representante sindical añade que CCOO seguirá reclamando “condiciones dignas” y la reclasificación profesional que considera que corresponde a las TCAE.

CCOO exige a la Dirección del Distrito Córdoba-Guadalquivir y a la Consejería de Salud que paralicen esta política que define como de “recortes encubiertos” y que adopten un cambio en la gestión de personal. Entre sus reclamaciones figuran la ampliación urgente de las plantillas estructurales, la cobertura inmediata de la vacante de Posadas, la sustitución de cualquier baja médica, el fin de las imposiciones que dejan centros sin atención y un aumento de los contratos del plan de verano.