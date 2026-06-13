Plan de Aldeas
La aldea ruteña de Zambra completa el acerado de la travesía de la A-331 con una inversión de 150.000 euros en la zona de Portugalejo
El Ayuntamiento de Rute atiende también una demanda vecinal con la creación de una nueva parada de autobús accesible en la pedanía
La pedanía ruteña de Zambra cuenta ya con acerado a lo largo de toda la travesía de la A-331. Ha sido posible con la finalización de las obras de mejora en la zona de Portugalejo, que el Ayuntamiento ha llevado a cabo a través del Plan de Aldeas de la Diputación de Córdoba y que ha contado con una inversión de 150.000 euros. Esto ha permitido mejorar la accesibilidad mediante acerados con anchura suficiente, pendientes adecuadas, baranda de protección, línea de arbolado de sombra, bancos, papeleras y una nueva parada de autobús accesible y funcional.
Según el alcalde de Rute, David Ruiz, se atiende así a una demanda de los vecinos "dando seguridad peatonal, regulando los aparcamientos y dotando esta parte de la aldea de una marquesina para la parada del autobús".
La intervención se ha financiado con el Plan de Aldeas
La recepción de las obras se ha realizado con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, quien ha defendido este Plan de Aldeas como una herramienta para aquellos ayuntamientos que cuentan con pedanías y diseminados y tiene que ver con el equilibrio territorial, ya que para ayuntamientos como el de Rute, que cuenta con varias aldeas, "es mucho más costoso y complicado prestar servicios municipales en condiciones, por lo que la institución provincial debe reforzar su apoyo inversor".
David Ruiz ha recordado que esta intervención incide en la seguridad peatonal de los vecinos, que antes no contaban con protección junto a la travesía de la carretera y ahora tienen una acera con protección, además de cambiar completamente esta entrada de Zambra, con bancos, un paso de cebra y la citada parada de autobús que viene a "mejorar la vida diaria de los vecinos y vecinas" y demuestran "la importancia de la colaboración institucional para atender necesidades reales en las aldeas".
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