El Seprona investiga a una persona por la muerte de tres cachorros abandonados en un contenedor en Encinas Reales

El Seprona de la Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito contra los animales tras esclarecer el abandono de tres cachorros de perro recién nacidos en la localidad de Encinas Reales.

Según ha informado la Guardia Civil, los animales fueron localizados en el interior de una bolsa de basura arrojada a un contenedor soterrado.

Aviso de vecinos y de una protectora

La investigación se inició el pasado mes de noviembre, después de que varios ciudadanos y miembros de la asociación protectora de animales Patitas Solidarias alertaran del hallazgo de varios cachorros en una bolsa depositada en un contenedor de residuos.

En el interior de la bolsa fueron encontrados tres perros de muy corta edad. Uno de ellos ya había fallecido cuando fue rescatado y los otros dos presentaban un estado de extrema debilidad.

Los tres cachorros murieron

Pese a los esfuerzos realizados por personal veterinario y voluntarios para intentar salvarles la vida, los tres ejemplares acabaron falleciendo a consecuencia de las condiciones derivadas de su abandono.

Las gestiones de inspección e investigación desarrolladas por los agentes del Seprona, junto con la colaboración ciudadana recibida, permitieron identificar el origen de los animales y reunir los indicios necesarios para determinar la presunta implicación de la persona ahora investigada.

Delito recogido en el Código Penal

La Guardia Civil recuerda que el abandono de animales, especialmente cuando pone en peligro su vida o provoca su muerte, está tipificado en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión, además de la inhabilitación especial para la tenencia de animales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.