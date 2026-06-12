Cita sectorial
Rute consolida su liderazgo turístico y agroalimentario en el Congreso Anual de Bebidas Espirituosas
Anselmo Córdoba, director del Museo del Anís de Rute, participa en Alicante en un encuentro clave para analizar los nuevos hábitos de consumo y el futuro del sector
El municipio de Rute ha vuelto a reafirmar su posición como uno de los grandes referentes del sector de los destilados a nivel nacional durante el Congreso Anual de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), celebrado en Alicante. Una cita clave que ha reunido a los principales productores y expertos del país para analizar el futuro del sector.
La localidad ha estado representada por Anselmo Córdoba, director del Museo del Anís de Rute, miembro de la junta directiva de FEBE y alma mater del dinamismo que sitúa a este municipio como referencia indiscutible de la Navidad.
Análisis de los nuevos hábitos de consumo
Durante las jornadas de trabajo, los líderes del sector debatieron a fondo sobre los retos actuales del mercado de consumo, prestando especial atención a la volatilidad actual de los mercados y a los rápidos cambios de tendencia que se están experimentando entre la hostelería y los productores.
Un espacio de referencia para el sector
A lo largo de todo el encuentro, el municipio de Rute se mantuvo como un espacio de referencia para los asistentes, despertando un gran interés por su capacidad para conjugar la tradición destiladora con el desarrollo económico y turístico.
Con esta participación, la localidad no solo consolida su peso específico dentro de la junta directiva de la organización nacional, sino que refuerza el prestigio de su marca e industria artesanal de cara a los nuevos escenarios del mercado.
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