Ocio
Rute adelanta la apertura de la piscina municipal por el calor y se convierte en la primera de la provincia de Córdoba en iniciar la temporada de baños
Las instalaciones acuáticas de Rute permanecerán abiertas hasta el segundo fin de semana de septiembre, con ampliación de horarios los fines de semana
Rute abre este sábado 13 de junio la piscina municipal, adelantando en una semana la apertura prevista inicialmente. Como ha explicado el concejal de Deportes, Francisco Fernández, la fecha que su delegación tenía prevista era la del próximo sábado 19 de junio, coincidiendo con el final de las clases en educación Primaria; pero ante las elevadas temperaturas de los últimos días y que se prevén para los próximos, "hemos estado esta semana trabajando para poderlas abrir con una semana de antelación".
Se trata de una piscina que mantendrá los mismos precios y horarios del año pasado y estará abierta hasta el segundo fin de semana del mes de septiembre, según ha explicado el concejal ruteño.
Los fines de semana la piscina abrirá hasta las 22.30 horas
Se trata de la primera piscina municipal que abre en la provincia de Córdoba, a excepción de la capital, ha destacado el alcalde de Rute, David Ruiz, quien ha recordado que los horarios se ampliaron el año pasado, especialmente los fines de semana, cuando las instalaciones están abiertas hasta las diez y media de la noche.
"Hemos conseguido poder abrir una semana antes, ya que se ha hecho un gran trabajo de mantenimiento y pintura de todas las instalaciones", ha añadido Ruiz.
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