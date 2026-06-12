Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero, imputadoFallecido accidente camión Los PedrochesCines de veranoCrimen de SaguntoAccidente de AdamuzMaravillas del AeropuertoMercadillo El ArenalSábana SantaInvestidura AndalucíaInflaciónAtención primariaCupón Noche BlancaPlan VivesObras SaguntoCarmen CalvoRobot ROSA QuirónAviso amarillo por calor'Caminito del Rey'Maltrato animal
instagramlinkedin

Ocio

Rute adelanta la apertura de la piscina municipal por el calor y se convierte en la primera de la provincia de Córdoba en iniciar la temporada de baños

Las instalaciones acuáticas de Rute permanecerán abiertas hasta el segundo fin de semana de septiembre, con ampliación de horarios los fines de semana

El concejal de Deportes de Rute, Francisco Fernández, y el alcalde, David Ruiz, este viernes en la piscina municipal.

El concejal de Deportes de Rute, Francisco Fernández, y el alcalde, David Ruiz, este viernes en la piscina municipal. / Padilla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Padilla

Rute

Rute abre este sábado 13 de junio la piscina municipal, adelantando en una semana la apertura prevista inicialmente. Como ha explicado el concejal de Deportes, Francisco Fernández, la fecha que su delegación tenía prevista era la del próximo sábado 19 de junio, coincidiendo con el final de las clases en educación Primaria; pero ante las elevadas temperaturas de los últimos días y que se prevén para los próximos, "hemos estado esta semana trabajando para poderlas abrir con una semana de antelación".

Se trata de una piscina que mantendrá los mismos precios y horarios del año pasado y estará abierta hasta el segundo fin de semana del mes de septiembre, según ha explicado el concejal ruteño.

Los fines de semana la piscina abrirá hasta las 22.30 horas

Se trata de la primera piscina municipal que abre en la provincia de Córdoba, a excepción de la capital, ha destacado el alcalde de Rute, David Ruiz, quien ha recordado que los horarios se ampliaron el año pasado, especialmente los fines de semana, cuando las instalaciones están abiertas hasta las diez y media de la noche.

Noticias relacionadas y más

"Hemos conseguido poder abrir una semana antes, ya que se ha hecho un gran trabajo de mantenimiento y pintura de todas las instalaciones", ha añadido Ruiz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  2. Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
  3. ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
  4. Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
  5. Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
  6. La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
  7. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  8. ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos

Rute adelanta la apertura de la piscina municipal por el calor y se convierte en la primera de la provincia de Córdoba en iniciar la temporada de baños

Rute adelanta la apertura de la piscina municipal por el calor y se convierte en la primera de la provincia de Córdoba en iniciar la temporada de baños

Cabra digitaliza 12.000 documentos históricos para preservar y difundir su memoria democrática

Cabra digitaliza 12.000 documentos históricos para preservar y difundir su memoria democrática

Las obras del sendero peatonal entre Las Navas y Moriles se licitarán este verano

Las obras del sendero peatonal entre Las Navas y Moriles se licitarán este verano

Gran éxito de participación en la quinta Feria de la Solidaridad en Cañete de las Torres

Gran éxito de participación en la quinta Feria de la Solidaridad en Cañete de las Torres

La Junta presenta en Santaella y Montemayor ayudas de hasta 35.000 euros para autónomos y pymes afectados por los temporales

La Junta presenta en Santaella y Montemayor ayudas de hasta 35.000 euros para autónomos y pymes afectados por los temporales

El IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez gana uno de los Premios Mistoria 2026

La parlamentaria andaluza Araceli Cabello será la pregonera de la Virgen de Luna de Pozoblanco en 2027

La parlamentaria andaluza Araceli Cabello será la pregonera de la Virgen de Luna de Pozoblanco en 2027

Los ganaderos de vacuno de Córdoba miran a Marruecos ante el bloqueo de las exportaciones de animales vivos

Los ganaderos de vacuno de Córdoba miran a Marruecos ante el bloqueo de las exportaciones de animales vivos
Tracking Pixel Contents