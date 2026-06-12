La parlamentaria andaluza Araceli Cabello será la pregonera de la Virgen de Luna de Pozoblanco en 2027

La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco ha dado el nombre de la que será la pregonera de las fiestas de la patrona de la localidad en 2027. El nombramiento ha recaído en la parlamentaria andaluza del PP por Córdoba Araceli Cabello Cabrera, que se sumará a la lista de pregoneros el próximo día 29 de enero en el Teatro El Silo de la localidad pozoalbense.

La noticia ha sido dada a conocer por la cofradía a través de las redes sociales indicando que, tras aceptar el nombramiento, Cabello ha manifestado que "para mí la Virgen de Luna es, ante todo, esperanza y luz en los momentos de más dificultad. Me ayuda a fortalecer mi fe como cristiana y también a sostenerme como madre. Siempre representa un símbolo de amor, pureza, consuelo y guía, refugio y referente, inspiración e impulso".

Una larga trayectoria en los ámbitos privado y público

Araceli Cabello Cabrera, nacida en 1978 en Pozoblanco, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, cuenta con distintos títulos de especialización en Comercio Exterior. Ha desarrollado su trayectoria profesional como promotora de negocios en Noruega y Finlandia, y dispone de amplia experiencia en departamentos de Exportación, asesorando y gestionando carteras de clientes internacionales, especialmente en el sector agroalimentario. Además, ha desempeñado labores como docente en materias relacionadas con la negociación, la comercialización, la comunicación empresarial y el marketing, poniendo en ello su forma cercana y su compromiso.

En el ámbito institucional, fue delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba entre febrero de 2019 y marzo de 2021; directora General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos entre marzo de 2021 y mayo de 2022; y actualmente es diputada en el Parlamento andaluz desde junio de 2022. Además, es secretaria general del PP de Córdoba.