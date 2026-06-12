Las obras del sendero peatonal entre Las Navas y Moriles se licitarán este verano

La aprobación por unanimidad en el Pleno de la Diputación de Córdoba del convenio asociado a la construcción de la vía peatonal entre Las Navas del Selpillar y Moriles ha significado un avance crucial en el procedimiento. En noviembre del 2025, la Corporación provincial y los ayuntamientos implicados suscribieron un acuerdo de colaboración y actualmente únicamente resta la conclusión de los expedientes expropiatorios antes una licitación prevista para este próximo verano.

Este camino, que dará prioridad a los conceptos de seguridad y accesibilidad, discurre por una distancia de 1,5 kilómetros, a través de la margen izquierda desde la pedanía lucentina, con una anchura de tres metros.

Hay 15 propietarios afectados por las expropiaciones

La Corporación provincial impulsará la próxima semana los trámites expropiatorios con los documentos correspondientes. El vicepresidente primero de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Andrés Lorite, durante su visita este viernes a Las Navas del Selpillar, ha mostrado optimismo en una resolución "por mutuo acuerdo" de estos procedimientos administrativos con un total de 15 propietarios. El Ayuntamiento de Lucena, previamente, ha elaborado un "sondeo" y una solución consensuada "facilitaría mucho los plazos". Cada Consistorio habrá de abonar los justiprecios por las superficies pertenecientes a cada término municipal.

Carolina Cierto, Aurelio Fernández, Andrés Lorite y Javier Pineda. / M. González

Un desenlace pactado de estas expropiaciones permitiría iniciar la obra entre finales del presente año y comienzos de 2027, con un plazo de ejecución de tres meses. Lorite, junto al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; y el edil de Obras, Javier Pineda, así como la delegada de la Alcaldía en la pedanía, Carolina Cierto, se ha congratulado por responder a una "petición social desatendida durante mucho tiempo", insistiendo en la crítica por la dilación hacia los anteriores responsables socialistas del Consistorio y de la Diputación.

En este proyecto, la institución provincial aporta 200.000 euros, aparte de la redacción del proyecto, y, atendiendo porcentualmente a la influencia de cada término municipal, el Ayuntamiento de Lucena asume 150.000 euros y otros 100.000 euros el Consistorio de Moriles.

El muro de escollera en la Vía Verde del Aceite

Otra inversión de la Diputación, vinculada al PFEA, propicia la finalización en estos días de la construcción de un muro de escollera de 60 metros, y 2,5 metros de altura, en la Vía Verde del Aceite al objeto de establecer una separación con las fincas colindantes de Las Navas del Selpillar, encuadrándose en un paquete de actuaciones en este itinerario natural por importe de 100.000 euros.

En el plano municipal, el Ayuntamiento lucentino finaliza y avanza en el desarrollo de diferentes actuaciones adscritas al Plan de Aldeas, como la remodelación del centro olivino o la actualización y ampliación del cementerio, aparte de la reorganización de la explanada anexa a la iglesia de este núcleo poblacional, la reforma de la calle Paredes y el cambio de cerramientos en el edificio del centro cívico guardería. Por último, acaba de comenzar la reconfiguración integral de la calle Escuelas Viejas, con un montante de 242.000 euros, actuación enumerada en la edición 2025 del PFEA.