Noche tropical, ¿tarde infernal? La Aemet declara el aviso amarillo en Córdoba y estas son las consecuencias

Córdoba vivió esta pasada madrugada una noche tropical, con una temperatura mínima de 19,8 grados en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto. Sin embargo, el termómetro no bajó de los 20º ni en Montoro ni en Priego de Córdoba, confirmando lo que ya se preveía para la jornada de hoy viernes, 12 de junio.

Así, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y las 20.59 horas. En este periodo, podrían superarse los 39º y llegar hasta los 40º. Hay hasta un 70% de opciones de que esto ocurra. Además, al final de la tarde, se espera que sople un viento de cierta intensidad, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora, lo que añadirá aún más complejidad climática a la jornada.

Aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa hoy viernes, 12 de junio. / Aemet

Por si fuera poco, la Aemet ha avisado en un post en la red social X, antes Twitter, que la próxima semana, del 15 al 21 de junio, seguiremos con "noches tropicales" y máximas "superiores a los 34º" en amplias zonas de España. Hay que esperar que pasen las últimas jornadas de esta semana para confirmar si, efectivamente, continuaremos muchos días más con temperaturas más propias de julio que de junio.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para Córdoba y provincia de hoy viernes, 12 de junio, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos de componente este, girando a componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

¿Cuánto calor hará esta tarde en Córdoba y provincia?

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 39º, en Lucena entre 17º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 35º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El tiempo este sábado

Mañana sábado 13 de junio, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos de componente sur.

Cambio experimentado en el tiempo en Europa entre la segunda y la tercera semana de mayo. / X / @AEMET_Andalucia

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 17º y 37º, en Lucena entre 17º y 32º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.