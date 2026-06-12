Reconocimiento
Montemayor revalida su excelencia educativa con el Premio Educaciudad
La localidad cordobesa repite este galardón de la Junta de Andalucía, que reconoce su apuesta por la educación como eje de las políticas locales
Montemayor ha recibido el Premio Educaciudad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, una distinción que reconoce el compromiso del municipio cordobés con la educación como eje transversal de sus políticas locales y que sitúa a la localidad entre las diez poblaciones andaluzas distinguidas este año por su excelencia educativa.
Además, el reconocimiento adquiere una especial relevancia para el municipio, ya que Montemayor ya obtuvo este galardón en el año 2019. De este modo, la concesión del Premio Educaciudad 2025 supone la confirmación de una línea de trabajo mantenida en el tiempo, en la que la formación, la participación ciudadana, la cultura, la sostenibilidad, la innovación y la atención a la infancia han ido ocupando un lugar central en la acción pública local.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montemayor, Antonio Soto Carmona, reconoció que "recibir este galardón por segunda vez, tras haberlo obtenido ya en 2019, representa un hito de enorme relevancia para la localidad". La distinción concedida por la Junta de Andalucía elogia, precisamente, la capacidad del municipio para convertir la educación en una herramienta de transformación social y para extenderla más allá de las aulas, incorporándola al conjunto de la vida comunitaria.
En ese sentido, el proyecto Educaciudad de Montemayor se articula en torno a tres grandes ejes de actuación. El primero se centra en la mejora de las competencias básicas, con el objetivo de fomentar una ciudadanía culta, solidaria y sostenible en los ámbitos social, económico y medioambiental.
El segundo se orienta hacia la democracia cultural, entendida como un proceso de participación ciudadana basado en la creación de alianzas con las diferentes asociaciones del pueblo. El tercero apuesta por la coordinación municipal, integrando todas las áreas del Ayuntamiento para mejorar la educación, con una especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión.
Una gran participación en toda la localidad
Y es que el programa no se limita a una actuación aislada, sino que se apoya en una red amplia de centros, entidades, organismos y espacios de participación. En él toman parte centros educativos locales como el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel de Cervantes, la Escuela Infantil, la Escuela de Adultos, el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ulia Fidentia y los Talleres Socioculturales, que conforman una base educativa vinculada directamente a la realidad cotidiana de Montemayor.
Por otro lado, el proyecto cuenta con la participación de instituciones académicas de prestigio como la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Córdoba (UCO), a través de Ucocultura, y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). A ellas se suman organismos internacionales y sociales como Unicef, que ha reconocido a Montemayor como Ciudad Amiga de la Infancia, Ayúdame3D y la Fundación Social Universal (FSU) de Montilla.
De igual modo, el Órgano de Participación Infantil y Adolescente de Montemayor (Opiam) ocupa un papel destacado dentro de esta estrategia educativa. Este órgano permite que niños, niñas y jóvenes participen activamente en las decisiones del pueblo, aprendan valores democráticos y ejerzan su derecho a ser escuchados en asuntos que afectan a la vida municipal.
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