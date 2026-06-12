El Mercado de Primavera llena de vida el centro histórico de Baena con una treintena de puestos y un amplio programa de actividades

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, junto a la delegada municipal de Comercio, Antoñi Peña, ha inaugurado este viernes el tercer Mercado de Primavera, una iniciativa que vuelve a convertir la calle Llana y el centro histórico en punto de encuentro para vecinos y visitantes, apostando por la promoción de la artesanía, el comercio de cercanía y la dinamización económica y social del municipio.

Durante el acto inaugural, la alcaldesa destacó la consolidación de esta cita, que continúa creciendo tanto en participación como en actividades. Serrano agradeció el trabajo realizado por la delegación de Comercio para hacer posible un evento que "viene a dar vida a la calle Llana, a dar vida al centro histórico y a poner en valor el trabajo que realizan nuestros artesanos y artesanas de Baena, Albendín y también de distintos puntos de la comarca".

El mercado tiene más expositores que en años anteriores

La regidora subrayó además el incremento del número de expositores respecto a años anteriores, ofreciendo a los visitantes una mayor variedad de productos artesanales y convirtiendo el mercado en un atractivo escaparate para el talento y la creatividad local.

Uno de los puestos que exponen sus productos en el Mercado de Primavera de Baena. / Juan Carlos Roldán

El tercer Mercado de Primavera contará durante todo el fin de semana con una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades. Entre las actividades previstas figuran talleres de pintura de macetas, elaboración de piezas de barro y arcilla a cargo del artesano Paco Ariza, sesiones de pintacaras, actividades sensoriales para los más pequeños y el taller infantil MasterChef, en el que los niños podrán aprender a preparar recetas sencillas y divertidas.

La delegada de Comercio, Antoñi Peña, explicó que la programación se ha diseñado para fomentar la participación familiar y convertir el mercado en una experiencia lúdica y formativa. Además, el programa se completa con actuaciones musicales y un concierto que contribuirá a animar la actividad comercial y el ambiente festivo del centro histórico.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el crecimiento del número de participantes. Según detalló Peña, el mercado reúne este año un total de 30 puestos, convirtiéndose en la edición más numerosa celebrada hasta la fecha. "Cada vez son más los comerciantes y artesanos que quieren participar en este tipo de iniciativas", señaló.

Dos niñas participan en un taller de elaboración de piezas de barro y arcilla. / Juan Carlos Roldán

Promoción turística e impulso económico de Baena

Por su parte, María Jesús Serrano destacó que el Mercado de Primavera trasciende el ámbito local y se ha convertido en una herramienta de promoción turística y económica para toda la comarca. "No solo es un mercado para los baenenses, sino también una invitación para que vecinos de otros municipios visiten Baena, recorran nuestro centro histórico, consuman en nuestra hostelería y contribuyan a dar vida y dinamismo a nuestra ciudad", afirmó.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Baena reafirma su apuesta por la revitalización del centro histórico, el apoyo al comercio local y la creación de espacios de convivencia que favorezcan el desarrollo económico y social del municipio.