La Junta presenta en Santaella y Montemayor ayudas de hasta 35.000 euros para autónomos y pymes afectados por los temporales

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado en los ayuntamientos de Santaella y Montemayor la línea extraordinaria de ayudas impulsada por la Junta de Andalucía para respaldar a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas afectadas por los temporales registrados en Andalucía durante los meses de enero y febrero de 2026.

Durante los encuentros informativos, dirigidos a empresas, autónomos y representantes del tejido productivo local, Gálvez destacó la importancia de la colaboración entre administraciones para facilitar el acceso a estos recursos. La responsable territorial agradeció además la implicación de ambos consistorios en la difusión de unas ayudas que buscan llegar al mayor número posible de beneficiarios.

Ayudas para mantener la actividad y el empleo

La convocatoria tiene como finalidad apoyar a pymes y autónomos que hayan sufrido las consecuencias de los fenómenos meteorológicos registrados a comienzos de año, unos episodios que provocaron daños en infraestructuras, dificultades operativas y problemas para mantener la actividad económica en distintos municipios andaluces.

La delegada de Empleo, Mª Dolores Gálvez, durante su intervención en Montemayor / CÓRDOBA

Para hacer frente a esta situación, la Junta de Andalucía ha movilizado una partida de 50 millones de euros destinada a sostener la actividad económica y contribuir al mantenimiento de los puestos de trabajo en los territorios afectados.

La delegada recordó que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes se resolverán por orden de presentación siempre que cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad presupuestaria. Por este motivo, animó a los posibles beneficiarios a tramitar la documentación lo antes posible.

La primera línea de ayudas cuenta con una dotación de 38 millones de euros y está dirigida a autónomos y pymes ubicados en municipios especialmente afectados por los temporales. Su objetivo es favorecer tanto la continuidad de la actividad económica como el mantenimiento del empleo asalariado.

La segunda línea dispone de 10 millones de euros y se centra en el sector agrario, uno de los más expuestos a los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos. Está destinada a trabajadores autónomos integrados en el Sistema Especial Agrario y a empresas del sector situadas en zonas afectadas por inundaciones.

Cuantías y plazos de solicitud

La tercera línea de ayudas, dotada con 2 millones de euros, está orientada a autónomos y pymes que ya hayan recibido las ayudas estatales contempladas en el Real Decreto-Ley 5/2026, ampliando así el número de posibles beneficiarios.

En cuanto a las cuantías, las personas trabajadoras autónomas podrán acceder a una ayuda directa de 2.000 euros, mientras que las pymes y autónomos con personal contratado podrán recibir 3.500 euros por trabajador a jornada completa, hasta un máximo de 35.000 euros por beneficiario y modalidad.

Otro de los aspectos destacados por la delegada fue la simplificación administrativa del procedimiento. Todas las solicitudes se tramitarán de forma electrónica y mediante sistemas automatizados, lo que permitirá agilizar la gestión y reducir los tiempos de resolución. Además, el pago se realizará en un único abono del 100% de la subvención concedida.

Las solicitudes correspondientes a las líneas 1 y 2 podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio, mientras que para la línea 3 el plazo permanecerá abierto hasta el 5 de octubre. Gálvez señaló que el objetivo de la convocatoria es ofrecer una respuesta rápida a las empresas y trabajadores por cuenta propia que han visto afectada su actividad por circunstancias extraordinarias y facilitar que el mayor número posible de empresas cordobesas pueda beneficiarse de estos incentivos.