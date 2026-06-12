La Junta de Andalucía renueva la línea de autobús entre Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha la nueva concesión de transporte público interurbano VJA-046 entre Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros, en funcionamiento desde el pasado 8 de junio, con mejoras en horarios, accesibilidad, seguridad y eficiencia del servicio.

La concesión ha sido adjudicada a la empresa Grupo Morales & Marina S.L. y, según ha destacado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, supone un nuevo paso en la modernización del transporte público por carretera en la provincia.

Más conexión con la capital

La nueva línea tiene como eje la conexión entre Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros, aunque también refuerza la movilidad de los vecinos de La Guijarrosa y La Victoria, facilitando sus desplazamientos a la capital para acceder a servicios como la sanidad, la educación o el empleo.

Granados ha subrayado que esta concesión responde al compromiso de la Consejería de renovar el mapa concesional autonómico y adaptar el sistema de transporte a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía, dotándolo además de mayor estabilidad y seguridad jurídica.

Autobuses más modernos y accesibles

El nuevo servicio incorpora vehículos más modernos, seguros y accesibles, además de una ampliación de horarios y una mejora general de la comodidad para los usuarios.

La Junta ha señalado también que esta nueva etapa integra mejoras que hasta ahora eran financiadas por el Consorcio de Transporte Metropolitano, lo que permite optimizar recursos públicos y reforzar la sostenibilidad del sistema.

Los autobuses adscritos a la concesión cumplen con las máximas normativas europeas de seguridad vial, incorporan motores más eficientes y respetuosos con el medio ambiente y garantizan la accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

Más de 44.000 viajes registrados

La delegada territorial ha puesto el acento en el uso que ya registra esta conexión, que acumula 44.314 viajes, de los que 42.516 se han realizado con la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano, lo que supone una penetración del 95,94 por ciento.

Según Granados, este dato refleja la confianza de los usuarios en el sistema y evidencia también el ahorro económico que supone el uso de esta tarjeta, especialmente para jóvenes y familias numerosas.

Fin a concesiones caducadas

La renovación del contrato supone además sustituir concesiones que llevaban más de una década caducadas, adaptando el servicio a las exigencias normativas actuales y a la realidad de la movilidad en el territorio.

La responsable territorial ha defendido que estas nuevas concesiones aportan seguridad jurídica tanto a usuarios como a operadores, al adjudicarse mediante procedimientos competitivos y conforme a la legislación vigente.

Más eficiencia y planificación

Para las empresas adjudicatarias, este nuevo marco permite planificar inversiones, modernizar flotas, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia en la gestión, al tiempo que refuerza la transparencia y la calidad del servicio.

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Con esta actuación, la Junta continúa avanzando en la consolidación de un sistema de transporte público más competitivo, fiable y sostenible, con el objetivo de favorecer la cohesión territorial y garantizar un acceso equitativo a la movilidad en la provincia de Córdoba.