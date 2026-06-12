Sucesos
Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424
El siniestro vial se ha producido a las 06.30 horas en una vía que transita por el Valle de los Pedroches, a la altura de Villanueva de Córdoba
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Un hombre de 23 años ha sido evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424, en el kilómetro 36, en Villanueva de Córdoba, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.
El accidente de tráfico se ha producido pasadas las 06.30 horas en una vía que circula por el Valle de los Pedroches y une Cardeña con Pozoblanco.
Sanitarios, guardias civiles, bomberos y mantemiento de vías
Según explica el 112, efectivos sanitarios, guardias civiles de tráfico, bomberos de Pozoblanco y operarios de mantenimiento de la vía se han desplazado a la zona del percance.
Se desconoce, por el momento, la gravedad de las heridas del joven derivado al hospital de Pozoblanco.
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