Un joven de 23 años, evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424

Un hombre de 23 años ha sido evacuado al hospital de Pozoblanco tras un accidente entre un camión y un coche en la carretera A-424, en el kilómetro 36, en Villanueva de Córdoba, según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112.

El accidente de tráfico se ha producido pasadas las 06.30 horas en una vía que circula por el Valle de los Pedroches y une Cardeña con Pozoblanco.

Sanitarios, guardias civiles, bomberos y mantemiento de vías

Según explica el 112, efectivos sanitarios, guardias civiles de tráfico, bomberos de Pozoblanco y operarios de mantenimiento de la vía se han desplazado a la zona del percance.

Vista en Google Maps de la zona del accidente. / Google Maps

Se desconoce, por el momento, la gravedad de las heridas del joven derivado al hospital de Pozoblanco.