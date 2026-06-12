Galardones
El IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez gana el Premio Mistoria 2026
La Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía reconoce al instituto cordobés y concede a título póstumo uno de sus galardones al periodista y escritor especializado Carlos Hernández
El IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez recibirá uno de los Premios Mistoria 2026 que concede la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se celebra el próximo 14 de junio. El centro cordobés ha sido distinguido en la categoría de Centro Educativo, compartiendo reconocimiento con el IES María Cabeza Arellano Martínez, de Mengíbar (Jaén).
En esta edición, la asociación también ha acordado conceder, a título póstumo, el premio en la categoría de persona relevante en memoria democrática al periodista, escritor y documentalista Carlos Hernández de Miguel. La entidad destaca su labor para visibilizar la represión franquista, especialmente la sufrida por los españoles en los campos de exterminio nazis, así como por haber sacado a la luz la existencia de más de 300 campos de concentración durante la dictadura franquista repartidos por el territorio español.
Reconocimiento a la memoria democrática
Los Premios Mistoria tienen como finalidad impulsar la difusión del exilio y la deportación andaluza a los campos de concentración nazis, promoviendo la concienciación en memoria democrática y combatiendo el olvido, la impunidad y el silencio.
Además de los galardones al instituto de Fernán Núñez, al centro educativo jiennense y a Carlos Hernández, la asociación ha concedido el premio en la categoría de Ayuntamientos a los consistorios cordobeses de Montilla y Benamejí.
Asimismo, se han otorgado diplomas ex aequo a las entidades memorialistas Dejadnos Llorar, Plataforma Comisión de la Verdad y Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD).
Una escultura como símbolo de libertad
El premio consiste en una réplica de una escultura realizada por Veredas López Romero, bisnieta del deportado de Torrecampo Eusebio Crespo Díaz, que ha cedido la obra a la asociación para estos galardones.
La pieza representa un ave en libertad, evocando a aquellos pájaros que los prisioneros contemplaban desde los campos y que simbolizaban para ellos la libertad anhelada y la esperanza de seguir con vida en medio del horror.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- Muere un joven de Posadas de 25 años y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en la A-445 en La Carlota
- ¡Lluvia y viento a la vista! Córdoba entra en una 'nueva fase' con el cambio en el pronóstico de la Aemet
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Fallece Juan Medina Molina, la sonrisa eterna y el compromiso de Pedro Abad, a los 50 años de edad
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos