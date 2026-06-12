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Alto Guadalquivir

Gran éxito de participación en la quinta Feria de la Solidaridad en Cañete de las Torres

Conciertos, teatro y una comida solidaria marcan la jornada de convivencia organizada por Córdoba Solidaria con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento

Cañete acoge con éxito la Feria de la Solidaridad Provincial

Cañete acoge con éxito la Feria de la Solidaridad Provincial

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Cañete acoge con éxito la Feria de la Solidaridad Provincial / Casavi

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Rafael Castro

Rafael Castro

Cañete de las Torres

Cañete de las Torres se ha convertido este viernes en el epicentro del compromiso social al acoger la quinta edición de la Feria de la Solidaridad Provincial. Organizada por el colectivo Córdoba Solidaria en colaboración con la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento cañetero, la cita ha supuesto una intensa jornada de convivencia, sensibilización y activa participación ciudadana.

Vecinos, centros educativos y diversas entidades sociales se han sumado a un completo programa con talleres participativos, actividades educativas y espacios informativos. Todas las propuestas culturales comparten un objetivo común: sembrar y fomentar valores esenciales como la cooperación, el apoyo mutuo y la justicia social.

Concierto, teatro y una comida solidaria

Entre los momentos más destacados de la programación figuran el concierto didáctico de Kilema, músico originario de Madagascar, una comida solidaria de hermandad y la representación de la obra teatral Su mirada azul escondía un misterio, puesta en escena por la Asociación Cultural La Talega Roja.

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El encuentro no solo ha cumplido con sus expectativas de participación, sino que sirve para reivindicar la solidaridad y la implicación vecinal como herramientas indispensables para cohesionar los municipios y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

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