Fuente Palmera de Boda y La Mariposa de Hilo impulsan el Certamen de Jóvenes Diseñadores con un nuevo premio

La Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera y la Escuela de Patronaje y Moda La Mariposa de Hilo (Córdoba) han firmado un acuerdo de colaboración que incorporará un nuevo premio formativo al décimo Certamen de Jóvenes Diseñadores de Fuente Palmera de Boda, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo lunes, 15 de junio.

El acuerdo, suscrito por Manuel Jesús Adame, presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, y Lola Espinosa, directora de La Mariposa de Hilo, permitirá reforzar la dimensión formativa y profesional de un certamen que, durante una década, ha servido de escaparate para jóvenes talentos del diseño de moda.

Gracias a esta colaboración, el ganador o ganadora del certamen recibirá el Premio Especial La Mariposa de Hilo al Talento en Patronaje y Confección, un reconocimiento que se integrará dentro del primer premio y que incluirá una beca formativa especializada en patronaje y confección, un curso intensivo de modistería de 60 horas valorado en 995 euros, tres sesiones de mentorización personalizada y acciones de difusión profesional de su trabajo.

Manuel Jesús Adame y Lola Espinosa, durante la firma del convenio. / E. Guzmán

Manuel Jesús Adame ha destacado que "este acuerdo supone un importante paso adelante para el certamen, porque añade una oportunidad real de formación y crecimiento profesional para quienes están iniciando su carrera en el mundo de la moda. Nuestro objetivo no es solo reconocer el talento, sino ayudar a desarrollarlo".

Últimos días de inscripción para optar al premio al talento

Asimismo, ha señalado que "nos encontramos en los últimos días de inscripción y queremos animar a estudiantes, recién titulados y jóvenes profesionales a presentar sus propuestas. El Certamen de Jóvenes Diseñadores es una plataforma consolidada que permite mostrar creatividad, ganar visibilidad y conectar con el sector".

Por su parte, Lola Espinosa ha explicado que "desde La Mariposa de Hilo creemos firmemente en la importancia de la formación práctica y del acompañamiento profesional. Participar en este proyecto nos permite contribuir al desarrollo de nuevos diseñadores y poner en valor disciplinas fundamentales como el patronaje y la confección".

Deben presentar una propuesta de novia y otra de fiesta

El Certamen de Jóvenes Diseñadores está dirigido a personas menores de 39 años que cursen o hayan finalizado estudios relacionados con la moda, el diseño, las bellas artes o disciplinas afines, así como a profesionales del sector con menos de dos años de actividad. Cada participante deberá presentar una propuesta de novia y otra de fiesta, que serán valoradas conjuntamente por el jurado.

Con esta nueva colaboración, Fuente Palmera de Boda continúa fortaleciendo su apuesta por la formación, la innovación y la promoción del talento emergente, consolidando el certamen como una de las principales plataformas de impulso para jóvenes diseñadores en Andalucía.