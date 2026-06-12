'Clandestinas en el muro' lleva a Cardeña la figura de la botánica Helia Bravo

La científica mexicana Helia Bravo ya forma parte del paisaje urbano de Cardeña gracias a un nuevo mural impulsado por la iniciativa ‘Clandestinas en el muro’, promovida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de Cardeña.

La obra, realizada por la artista cardeñosa Virginia Filardi, puede contemplarse en el edificio de usos múltiples situado entre el Jardín Didáctico Mediterráneo y el CEIP Maestro Juan Hidalgo, un emplazamiento simbólico que conecta directamente con las dos grandes pasiones de la científica homenajeada: la botánica y la docencia.

Pionera de la Biología en México

Helia Bravo, nacida en 1901 y fallecida en 2001, fue la primera mujer titulada en Biología de México y dedicó su vida a la investigación y a la enseñanza. A lo largo de su trayectoria descubrió y clasificó 60 especies de plantas, especialmente cactáceas, hasta convertirse en una referencia internacional en este campo.

Su legado ha sido reconocido con jardines botánicos, varias especies y una subespecie de cactus que llevan su nombre. Desde ahora, su figura suma también este homenaje permanente en Cardeña.

Presentación con alumnado del municipio

La presentación del mural contó con la participación del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el alcalde de Cardeña, José Manuel Ruiz; la teniente de alcalde, Catalina Barragán; la autora de la obra, Virginia Filardi; la directora de la Unidad de Cultura Científica, Elena Lázaro; y la investigadora del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Sara Parras.

Al acto asistieron además unos 60 escolares del CEIP Maestro Juan Hidalgo, que conocieron de primera mano la figura de la científica mexicana y descubrieron por qué su trayectoria sigue siendo hoy una referencia en el ámbito científico.

Durante el encuentro, el rector animó al alumnado a mantener viva la curiosidad por la naturaleza, recordando que Helia Bravo descubrió su pasión por las plantas en los paseos que realizaba con su familia por el campo. Torralbo la definió como una científica “de bota” más que “de bata”, destacando así su estrecha vinculación con el trabajo sobre el terreno.

Una vocación descubierta a tiempo

Por su parte, la investigadora Sara Parras repasó ante los escolares algunos hitos de la vida de Helia Bravo y subrayó que, antes de entregarse plenamente a la Botánica, había comenzado estudios de Medicina.

Con este detalle quiso trasladar a los niños y niñas presentes la idea de que nunca es tarde para encontrar una vocación y que los caminos profesionales no siempre son lineales.

Un mural con acento mexicano

La autora del mural, Virginia Filardi, explicó también el proceso creativo seguido para dar forma a la obra. Detalló el trabajo de documentación previo, la selección de las cactáceas que rodean la imagen de Helia Bravo y la elección de colores y tipografías que evocan el origen mexicano de la científica.

El proyecto comenzó en 2015 en la ciudad de Córdoba y con el paso de los años se ha extendido a distintos municipios de la provincia en colaboración con los ayuntamientos, incorporando además procesos de participación ciudadana para elegir a las protagonistas de los murales.

Noticias relacionadas

En total, se han realizado ya 18 murales, de los cuales seis están en la capital y once en municipios de la provincia como Baena, Belmez, Aguilar, Puente Genil, Cabra, Navas del Sepillar, Espiel, Fuente Tójar, Lucena, Belalcázar y ahora también Cardeña.