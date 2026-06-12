Cabra digitaliza 12.000 documentos históricos para preservar y difundir su memoria democrática

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado la digitalización de cerca de 12.000 imágenes documentales correspondientes al período comprendido entre 1925 y 1946, una actuación que permitirá conservar, estudiar y poner a disposición de la ciudadanía una parte fundamental de la memoria histórica y documental del municipio.

La iniciativa, denominada Digitalización y Publicación Web de la Memoria Democrática de Cabra, ha sido financiada por la Diputación de Córdoba mediante un convenio nominativo y desarrollada en colaboración con la Fundación Aguilar y Eslava. El proyecto ha supuesto un importante avance en la preservación y difusión de los fondos custodiados por el Archivo Municipal, facilitando su consulta tanto por investigadores como por familiares y ciudadanos interesados en conocer esta etapa de la historia local.

El fin es garantizar su protección y favorecer el acceso público a documentación histórica

Los trabajos se han llevado a cabo siguiendo criterios archivísticos de conservación digital y clasificación documental, con el objetivo de garantizar la protección de los originales y favorecer el acceso público a una documentación de gran valor histórico.

Detalle de uno de los documentos que se han digitalizado en Cabra para proteger la memoria democrática. / Moreno

El delegado municipal de Presidencia, Javier Fernández, ha destacado que esta actuación representa "un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con la verdad, la memoria, la investigación histórica y la dignidad de las víctimas". Según ha señalado, "Cabra ha decidido afrontar la memoria democrática desde el rigor, la humanidad y el respeto, lejos de cualquier confrontación, con el único objetivo de conservar nuestra historia y facilitar que pueda ser conocida por las generaciones presentes y futuras".

El proyecto se ha estructurado en distintas fases, que han incluido la revisión de los fondos documentales municipales, la selección de la documentación objeto de intervención y la coordinación técnica del proceso de digitalización.

Estos son los archivos incluidos en la digitalización

Entre los documentos incorporados a este archivo digital figuran actas de la Comisión Permanente, del Ayuntamiento Pleno, de las Juntas de Repartimiento y de Primera Enseñanza, arqueos del Pósito y del Ayuntamiento, comunicaciones institucionales, sindicales y del Gobierno Civil, así como expedientes relacionados con gremios profesionales, centros educativos, asociaciones culturales y musicales, clubes deportivos y reglamentos municipales.

Especial relevancia tienen las actas conservadas entre los años 1928 y 1940 y diversa documentación laboral y empresarial que permite reconstruir aspectos de la realidad social, económica y cotidiana de Cabra durante aquellos años.

Varias campañas de exhumación en el cementerio municipal

Paralelamente a este trabajo documental, el Ayuntamiento ha impulsado desde 2021 cuatro campañas de localización, excavación y exhumación en el cementerio municipal San José. En el denominado patio civil fueron localizadas ocho fosas comunes, de las que se han exhumado los restos de 37 personas, todos ellos varones con edades comprendidas entre los 17 y los 58 años.

Fernández ha recordado además que el Consistorio ha sufragado con fondos propios dos procesos de identificación genética de los restos hallados. El primero ya ha concluido, mientras que los resultados del segundo se conocerán próximamente. "Estamos hablando de una cuestión de mera humanidad, de entender el dolor de las familias y el derecho de toda persona a tener una sepultura digna", ha afirmado el edil, quien ha insistido en que la memoria democrática debe abordarse "desde una convicción moral, ética y humanitaria".