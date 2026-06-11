Dos viviendas de Villa del Río en la provincia de Córdoba, registradas en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Andalucía

La localidad cordobesa Villa del Río aparece en el mapa de una amplia operación contra el blanqueo de capitales vinculado al tráfico de drogas en Andalucía. El instituto armado ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en una intervención desarrollada este jueves en varias provincias andaluzas.

La operación ha incluido un total de 18 registros domiciliarios en Andalucía, entre ellos dos viviendas en Villa del Río. Aunque el grueso de las actuaciones se ha concentrado en Cádiz, la presencia de registros en suelo cordobés sitúa a la localidad del Alto Guadalquivir dentro de una investigación de alcance interprovincial contra una presunta red dedicada a dar apariencia legal a beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas.

Dos registros en Villa del Río dentro de una operación andaluza

De acuerdo con las fuentes de la Guardia Civil citadas por Efe, los registros se han distribuido en distintas provincias. En Cádiz se han practicado ocho actuaciones. En concreto, seis en Algeciras, una en Los Barrios y otra en El Puerto de Santa María.

En la provincia de Sevilla, los agentes han registrado tres viviendas en Mairena del Aljarafe, una en Gelves y otra en Las Cabezas de San Juan. Además, la operación se ha extendido a Mijas, en la provincia de Málaga, donde se han llevado a cabo otros tres registros.

En el caso de Córdoba, la intervención se ha concretado en dos registros en Villa del Río.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de los investigados, el resultado de los registros o la posible vinculación concreta de los inmuebles de Villa del Río con la organización desarticulada.

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