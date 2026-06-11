El Viso instala dos observatorios de aves en el entorno del embalse de La Colada

El Ayuntamiento de El Viso ha instalado dos nuevos observatorios de aves en el entorno del embalse de La Colada, una actuación destinada a reforzar la oferta de turismo de naturaleza del municipio y mejorar la experiencia de visitantes y residentes. Esta intervención forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dotado con un millón de euros y financiado con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Los observatorios forman parte del proyecto de adecuación paisajística y mejora de sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del embalse y están diseñados para facilitar la observación de las aves presentes en la zona en condiciones óptimas, minimizando el impacto sobre las especies.

Las instalaciones permiten a visitantes, población local y aficionados a la ornitología disfrutar de la riqueza ambiental del embalse, uno de los espacios naturales más destacados del municipio.

Exterior de uno de los observatorios de aves en La Colada. / CÓRDOBA

La Colada, un enclave de gran valor ambiental en Los Pedroches

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha señalado que "estos nuevos observatorios consolidan nuestra apuesta por un turismo sostenible, respetuoso con el entorno y capaz de generar nuevas oportunidades para el municipio". Asimismo, ha destacado que "La Colada es un enclave de enorme valor ambiental y queremos que vecinos y visitantes puedan disfrutarlo de forma ordenada, segura y compatible con la conservación del medio natural".

Los observatorios se suman al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando en el entorno de La Colada. Las instalaciones están disponibles para su uso y las llaves pueden solicitarse en el Ayuntamiento de El Viso.