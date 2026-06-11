Los vecinos de una calle de Palma del Río denuncian obras interminables y problemas de insalubridad

Los vecinos de la calle Guadalquivir de Palma del Río han lanzado un comunicado debido a las obras que llevan soportando en su calle desde julio del 2025. Son obras con cargo a los planes PFEA que, según ellos mismos, debían haber concluido en diciembre del pasado año. "Ya no podemos continuar así, nuestra paciencia se agotó", explican mientras lamentan el estado de su calle, "con las aceras levantadas, agujeros y zanjas en el suelo, zonas sin urbanizar, cableado eléctrico provisional, señales de tráfico que hacen de tapas provisionales de alcantarillas, nidos de las ratas que campan a sus anchas por las calles, olores indeseables que salen por los huecos del alcantarillado, suciedad por la falta de acceso del servicio de limpieza viaria y por la retirada de las papeleras". Los vecinos han denunciado así ante el Ayuntamiento y la delegación de Urbanismo la "situación de insalubridad" y exigen una solución.

El proyecto planteaba una remodelación integral de la calle "poniendo rampas en los accesos" de las viviendas con el objetivo de salvar los dos escalones que separan cada portal de la acera, indican los vecinos. Inicialmente, se planteaban "rampas para todos" aunque más tarde se dio la oportunidad a cada vecino de que eligiese tener rampa o los actuales dos escalones.

Con este planteamiento, y eliminando parte del jardín que posee la calle en su zona central, se daba una solución a la demanda de una de las vecinas, que llevaba años reivindicando la construcción de una rampa en la entrada de su vivienda. Este permiso de construcción había sido imposible antes porque era inviable técnicamente al existir una cochera justo al lado de su vivienda y el Ayuntamiento le denegó en su día el permiso para la rampa.

Material eléctrico y de obra en la zona central ajardinada. / J. Muñoz

La instalación de cableado eléctrico ha retrasado la obra

Los vecinos explican que han asistido a reuniones y registrado sus demandas en el ayuntamiento para solucionar "las verdaderas necesidades de la calle", como los problemas en el cableado eléctrico que incluso han provocado cortes del suministro de más de 24 horas de duración.

Es precisamente por este motivo por lo que la concejala de Urbanismo, Rosa María Canovaca, explica que se han retrasado las obras. "Si hubiésemos hecho o ejecutado exactamente lo que en el proyecto venía determinado" no se habría producido el retraso, afirma Canovaca.

El problema se inició cuando los vecinos "empezaron a demandar que, ya que estaba todo abierto querían que las conducciones eléctricas que ellos tienen particulares, que llegan a sus viviendas, también se mejoraran porque estaban en muy malas condiciones", y fue cuando el Ayuntamiento inició una negociación con Endesa para que se instalasen nuevas líneas. La concejala informa que a través de una llamada de la alcaldesa, Matilde Esteo, se consiguió el compromiso por parte de Endesa para ejecutar esta instalación y esto provoca un retraso en los tiempos del resto de la obra.

Una señal de tráfico tapa una alcantarilla. / J. Muñoz

Una actuación de urgencia en la zona ajardinada

La calle dispone de una plaza central con zona arbolada, "uno de los encantos de la calle", según los vecinos, que "gozaba del sistema de riego automático que los vecinos habían pagado y montado allá por el año 1991". En este momento "el sistema de riego ha sido expoliado y vandalizado por la propia obra. El pozo ha sido sellado, la bomba y el sistema de riego han desaparecido, los aspersores pisoteados por las excavadoras, las tuberías de riego cortadas", explican los afectados. Ante esta situación, la concejala de Urbanismo ofrece como solución "una actuación de urgencia ahora para que se puedan pasar por allí los jardineros y que repasen en qué situación están" y así determinar si es necesario regar las plantas y árboles de la plaza.

Sobre las tapas provisionales de señales de tráfico en las alcantarillas, Canovaca dice "no tenemos otra opción, no podemos sellarlas totalmente para después tener que volver a abrirlas", aunque resalta que están protegidas por vallas para evitar tropiezos y que se comprobarán de nuevo todas las medidas preventivas.

Sobre los nuevos plazos, la concejala expresa que no serán "dos o tres años" como han señalado los vecinos, sino que se han fijado "el plazo mínimo e indispensable que necesitemos para ejecutarlo con la mayor celeridad posible". Canovaca ha pedido de nuevo "paciencia" a la vecindad, que "estamos en el final de todo esto", y se ha ofrecido para mantener de nuevo reuniones donde también esté la dirección facultativa de la obra.